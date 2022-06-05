ملتقى محمد السادس لألعاب القوى (العصبة الماسية)..سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع و يحقق أفضل انجاز عالمي في السنة

هبة بريس -

فاز العداء الأولمبي المغربي سفيان البقالي بسباق 3000 م موانع ، الذي جرى اليوم الأحد، ضمن منافسات ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، الجولة الرابعة من العصبة الماسية ، بتوقيت 7 د 58 ثانية و 28 100/ ،محققا بالتالي أفضل انجاز عالمي في السنة.وتفوق البقالي بزمن قدره 7د و58ث و100/28 على الإثيوبي جيرما لاميشا (7د و59ث و100/24) والإثيوبي تيجيجن هايليماريام (8د و06ث و100/29).

و بسط البقالي الذي كان مؤازا بتشجيعات الجماهيرية المغربية التي أثثت جنبات ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله سيطرة مطلقة على مجريات السباق وحسمه بسهولة بالغة .

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