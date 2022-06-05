اجتماع مغربي إسباني مرتقب لإستكمال عملية فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين

2022-06-05 / 22:00
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هبة بريس - الرباط

قالت مصادر اعلامية اسبانية انه من المنتظر ان يلتقي مسؤولون مغاربة مع نظرائهم الإسبان، الاسبوع المقبل في العاصمة مدريد بغية تدارس استكمال عملية إعادة فتح الحدود ودخول الاشخاص والبضائع عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين .

واضافت المصادر ان بيان لوزارة الداخلية الإسباني، قال أن الاجتماع سيعقد في إطار تطبيق التزامات إعلان 7 أبريل المشترك ، الذي أسس لمسار جديد في العلاقات بين البلدين .

وأعلن المغرب في وقت سابق عن اعادة فتح المعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية، بدون أنشطة تهريب السلع والبضائع التي كانت تُمارس قبل سنتين من الإغلاق.

وقال بلاغ صادر عن السلطات المغربية انه ” لن تسمح مطلقا بجعل المعابر البرية باب سبتة وبني انصار، بعد إعادة فتحها، ممرات لأنشطة تهريب السلع والبضائع.” وبالتالي قطع المغرب الشك باليقين في هذه المسألة، خاصة أن العديد من الإشاعات كانت تشير مؤخرا أن إعادة فتح المعبرين الحدوديين سيعيد أيضا أنشطة إخراج السلع من سبتة ومليلية نحو المغرب.

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