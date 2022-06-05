الصورة تعبيرية

سطات…خمس نساء أمام القضاء بتهم ترويج أقراص طبية للاجهاض

2022-06-05 / 21:17
0
محمد منفلوطي -هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن خمس نساء أحيلن اليوم الأحد على أنظار النيابة العامة بسطات للاشتباه في تورطهن في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

توفيف المشتبه فيهن، جاء على خلفية معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية الولائية بسطات، بعد رصدها لإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينة سطات والجديدة وتوقيفهما.

الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتعليمات صارمة من والي أمن سطات، أسفرت من توقيف المتورطتين في تزويد المعنيتين بالأمر بهذه الأقراص الطبية بمدينة سطات فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور غابة بوسكورة..مُتنفس متميز بتدبير عشوائي

بالصور غابة بوسكورة..مُتنفس متميز بتدبير عشوائي

2022-06-05 / 19:21
Photo of تيزنيت.. توقيف متشرد اعتدى على سائحة إيطالية ب”شاقور”

تيزنيت.. توقيف متشرد اعتدى على سائحة إيطالية ب”شاقور”

2022-06-05 / 19:13
Photo of جدل في مراكش بسبب “شجع “حراس السيارات(صورة)

جدل في مراكش بسبب “شجع “حراس السيارات(صورة)

2022-06-05 / 18:40
Photo of سلطات البيضاء.. انهيار عمارة في طور البناء دون تسجيل أضرار بشرية

سلطات البيضاء.. انهيار عمارة في طور البناء دون تسجيل…

2022-06-05 / 18:06
Photo of مشاريع تنموية هامة لفك العزلة بمولاي يعقوب

مشاريع تنموية هامة لفك العزلة بمولاي يعقوب

2022-06-05 / 17:22
Photo of الوزير صديقي .. مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لسافلة سد قدوسة بالرشيدية سيمكن من سقي 5000 هكتار بتكلفة مليار درهم(فيديو)

الوزير صديقي .. مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لسافلة سد قدوسة…

2022-06-05 / 16:58
Photo of انتخاب عبد الرزاق الجباري رئيساً لنادي قضاة المغرب (+فيديو)

انتخاب عبد الرزاق الجباري رئيساً لنادي قضاة المغرب (+فيديو)

2022-06-05 / 15:41

خبير : المغرب رائدا في البحث المتعلق بالاستعمال الطبي…

2022-06-05 / 15:36
Photo of الطالبي العلمي : عندنا مواجهة واحدة هي مواجهة الفقر

الطالبي العلمي : عندنا مواجهة واحدة هي مواجهة الفقر

2022-06-05 / 14:27
Photo of غوتيريش في اليوم العالمي للبيئة .. الأرض “موطننا الوحيد”

غوتيريش في اليوم العالمي للبيئة .. الأرض “موطننا الوحيد”

2022-06-05 / 12:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق