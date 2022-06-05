سطات…خمس نساء أمام القضاء بتهم ترويج أقراص طبية للاجهاض

محمد منفلوطي -هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن خمس نساء أحيلن اليوم الأحد على أنظار النيابة العامة بسطات للاشتباه في تورطهن في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

توفيف المشتبه فيهن، جاء على خلفية معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية الولائية بسطات، بعد رصدها لإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينة سطات والجديدة وتوقيفهما.

الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتعليمات صارمة من والي أمن سطات، أسفرت من توقيف المتورطتين في تزويد المعنيتين بالأمر بهذه الأقراص الطبية بمدينة سطات فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0