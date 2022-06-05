مطار محمد الخامس الدولي .. انطلاق عملية مرحبا 2022 في ظروف جيدة
انطلقت، اليوم الأحد بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، عملية “مرحبا 2022” في ظروف جيدة من أجل استقبال المغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى المملكة لقضاء العطلة الصيفية.
وقد بدأت عملية وصول مغاربة العالم على متن رحلات دولية إلى المطار قادمين من مختلف الوجهات الدولية، وعلى متنها مئات المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تزامنا مع إطلاق عملية “مرحبا 2022” التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وبهذه المناسبة، أعرب العديد من المغاربة المقيمين بالخارج في تصريحات ل(إم 24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم وسعادتهم لعودتهم إلى أرض الوطن للالتقاء بعائلاتهم وأحبابهم.
وأشادوا بالجهود التي تبذلها كافة السلطات المغربية خاصة مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان عودة مغاربة العالم في ظروف جيدة وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية المعتادة على مستوى مراكز الاستقبال التابعة لعملية مرحبا.
وعبروا عن ارتياحهم للظروف “الجيدة” التي مرت فيها رحلاتهم، وحسن الاستقبال لدى وصولهم إلى المطار، منوهين بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية من أجل ضمان عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن لقضاء عطلهم.
من جانبه أوضح رئيس قطب المشاريع بالمؤسسة عبد رحمان صابير، أن مطار محمد الخامس الدولي ينضم إلى جانب 23 مركزا للاستقبال الموضوعة من قبل المؤسسة من أجل عملية “مرحبا 2022” داخل المغرب وخارجه، مضيفا أنه تم خلال هذه السنة افتتاح فضاءين جديدين في الرباط بمطار الرباط – سلا، والمضيق بفتح باحة للاستراحة.
وأضاف أن الفرق الاجتماعية التابعة للمؤسسة معبأة بهذا المطار لاستقبال الوافدين في إطار هذه العملية من أجل الاستماع إلى متطلبات المغاربة المقيمين بالخارج وتقديم المساعدة الطبية والاجتماعية.
وأكد أن هذه الفرق الاجتماعية ستبقى مجندة طيلة فترة هذه العملية بالمطار (ثلاثة أشهر)، مضيفا أن الشأن نفسه بالنسبة لباقي مراكز الاستقبال التابعة للمؤسسة والتي ستظل تؤدي خدمة مرحبا على مدار 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم.
من جهة أخرى، وضع المكتب الوطني للمطارات مخططا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تم استحداث خلايا للتتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن المطاري وذلك في إطار عملية مرحبا 2022، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن عبر مكاتبها المتواجدة بعدد من مطارات المملكة.
وحسب المكتب فإنه تم، في هذا الإطار، على مستوى مطار محمد الخامس، تجنيد كل الطاقات والموارد البشرية والمادية من أجل ضمان انسيابية مرور المسافرين داخل المطار، كما تم التنسيق مع مختلف الشركاء بالمطار لتعزيز فرق العمل على مستوى نقاط المراقبة الأمنية والجمركية والصحية، وكذا الفرق التابعة للمطار المكلفة بالإرشاد وتوجيه المسافرين.
ومن بين التدابير المتخذة، من قبل المكتب، كذلك لاستقبال مغاربة العالم، توفير التسهيلات الضرورية للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم تدفقات المسافرين لضمان انسيابية مرورهم مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الصحية المعتمدة، وضبط الأجل المخصص لتسليم الأمتعة، وعرض أسعار النقل من المطار نحو مختلف الاتجاهات بصورة واضحة للمسافرين، مع الحرص على اشتغال المحلات التجارية: أكشاك الجرائد، والصيدليات، والمطاعم، والمقاهي، ومكاتب الصرف، حسب مواعيد الرحلات الجوية مع إلزامهم بعرض أسعار منتوجاتهم وخدماتهم بشكل واضح.
وعلى مستوى خدمات الإرشاد، يضيف المكتب، تم تحسيس الأعوان المكلفين وحثهم لإحاطة أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج بما يحتاجونه من إرشاد وتوجيه، إضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بتطوير وتبسيط علامات التشوير لتوجيه المسافرين داخل المطار بشكل أفضل.
وخلص المكتب إلى أن هناك أيضا الموقع الإلكتروني للمكتب www.onda.ma، ومركز الاتصال 0801000224 الذي يعمل 24/24 و7 أيام في الأسبوع، وكذا الحسابات الرسمية للمكتب على شبكات التواصل الاجتماعي للإجابة على جميع تساؤلات واستفسارات المسافرين.
من جهة أخرى، أوضح بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن نسخة هذه السنة تتميز فضلا عن فتح مراكز للاستقبال بكل من المغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بافتتاح مواقع استقبال جديدة في المغرب لمواكبة عودة أفراد الجالية الذين من المتوقع أن يكون حضورهم مهما هذه السنة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تساهم في تنفيذ وتنسيق هذه العملية مع باقي المتدخلين، قامت بتشغيل 23 فضاء للاستقبال منها 17 فضاء داخل المغرب، أما خارج التراب الوطني فتتواجد مراكز الاستقبال “مرحبا” الستة على مستوى الموانئ الأوروبية التالية: ألميريا، الجزيرة الخضراء، موتريل، سيت، مرسيليا وجنوة.
ويستمر تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية المعتادة على مستوى مراكز الاستقبال التابعة لعملية مرحبا داخل وخارج التراب الوطني، معززة بوجود المساعدات الاجتماعيات على متن السفن خلال المسافات الطويلة مثلما تم خلال نسخة 2021 من العملية.
وعبأت المؤسسة أكثر من ألف شخص من أطر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطباء والأطر شبه الطبية والمتطوعين للاستماع لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج ومساعدتهم وتقديم الدعم والعون اللازمين لهم.
20 تعليقات
كل هذا أمام الكاميرا فقط أما الواقع العكس صحيح هههههههههههه..
نتمنى أن تمر عملية العبور مرحباً في ظروف ملائمة وجيدة وبدون شروط تفرضونها عليهم..
الحمد لله الانطلاقة مرت في اجواء ملائمة وجيدة وبدون عراقيل ونتمنى ما بقيا من الجالية ان تسير على ما يرام..
بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية والعربية تمت الانطلاقة اليوم في ظروف احسن وأفضل من السابق اللهم احفظ ملكنا الغالي الحنون الذي بفضله نجحت عملية عبور مرحباً..
تمت عملية عبور مرحباً في ظروف ملائمة وجيدة بكثافة الجالية المغربية المقيمة في الديار الأوروبية والعربية من أجل قضاء عطلة جيدة ودينامية فريدة من نوعها …
اجواء ملائمة وجيدة وبدون عراقيل وبدون شروط وكانت الخدمات في متناول الجميع أخذ بعين الاعتبار مواكبة عملية العبور مرحباً بالسيادة الملكية..
عبأت كل الاجراءات الامنية حتى تمر عملية العبور مرحباً في ظروف ملائمة ونتمنىع أن تستمر في الاسابيع المقبلة
حيث تمت خلايا وتجنيد وتم تنسيق لتعزيز عملية عبور مرحباً لاستقبال الجالية المغربية المقيمة في الديار الأوروبية والعربية في ظروف ملائمة وجيدة بخدمات بما يحتاجونه من توجهات ونوضيحات لهم.
بصورة واضحة وجيدة تمت عملية عبور مرحباً في ظروف ملائمة من أجل مصلحة الجالية المغربية المقيمة في الديار الأوروبية والعربية كانت لتقديم خدمات ومساعدتهم من تطبيب واكل وشرب عمل بشكل منسق فرق تشتغل ليلا ونهارا من أجل انجاح عملية عبور مرحباً ..
ألف تحية وتقدير لابطال الأمن الوطني والجمارك والطقم الطبي والاطر المشتغلة في المطارات والميناء لتسهيل عملية عبور مرحباً هذه السنة فمرحبا بجالياتنا المغربية..
الحمدلله مرت الانطلاقة عملية عبور مرحباً من أجل ضمان في أحسن الظروف مؤسسة محمد الخامس ومن خلال عملية عبور مرحباً عبأت كل طقمها لانجاح هذه العملية عبور مرحباً..فالف الف تحية وتقدير لكل من ساهم في انجاحها.
إنها فرحة كبيرة للجالية المغربية بدخولهم الى وطنهم الأم بعد غياب دام ثلات سنوات كان سببها هو الجائحة كوفيد 19 كورونا..
الحمد لله تم الغاء الاختبارPcr والدخول بالجواز التلقيح فقط وتمت عملية عبور مرحباً بالتسهيلات بدون عراقيل وشروط …
أنا كمواطنة مغربية مقيمة بالديار الأوروبية جئت الى وطني اليوم على مناء طنجة فالحمدلله تمت عملية عبور بشكل جيد جداً بدون عراقيل وشروط فعاش ملكنا الغالي الحنون الذي بفضله نجحت هذه العملية عبور مرحباً…
شكرا لكل الطقم كبيرا وصغيرا من أجل حماية الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية والعربية ونجاح هذه العملية عبور مرحباً بضمان الأمن والأمان والاستقرار..
كنت جد متشوق لزيارة وطني الحبيب والحمد لله بفضل السيادة الملكية ومؤسسة محمد الخامس مرت الانطلاقة في تسهيلات إدارية وجمروكية؛ بدوري ارفع قبعة رأسي وأقول لهم ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار بابطالنا من مساعدين اجتماعين الى الأمن الوطني والجمارك والاطر الطبية وكذا الطاقم الطيراني.
نحن مقبلين على فصل الصيف ونتمنى للجالية المغربية المقيمة في الديار الأوروبية والعربية ان تقضي العطلة الصيفية في أحسن مايرام..
وضع المكتب الوطني المطارات مخطط لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية والعربية حيث تم استحداث خلايا بالتتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن المطاري وهذا ما أدى إلى نجاح هذه العملية عبور مرحباً..
لقد تم تجنيد كل الطقات البشرية والمادية لضمان راحة الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية والعربية ولتعزيز المراقبة الأمنية لخلق الأمن والأمان والاستقرار فكل من ساهم في نجاح هذه العملية عبور مرحباً نقول لهم تشكراتنا وألف تحية وتقدير..
تمت مراقبة الجوزات السفر مراقبة الجمروكية والصحية وكذا الفرق التابعة للمطارات المكلفة بالارشاد وتوجيه الجالية المغربية وكذالك التدابير اللازمة المتخذة لاستقبال المغاربة العالم توفير لهم التسهيلات ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان مرورهم في أحس ما يرام مع أخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية حفاظا على سلامتهم وهذا ما نرجوه من المسؤولين بتطبيق هذه التدابير لحماية الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية والعربية ولكم واسع النظر …