بعد ساعات من اطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية … مناورات عسكرية أمريكية يابانية

2022-06-05 / 20:18
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هبة بريس - وكالات

أجرت القوات الأمريكية واليابانية مناورات عسكرية بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية في بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية: “أجرت قواتنا والعسكريون الأمريكيون تدريبات مشتركة للرد على إطلاق كوريا الشمالية صواريخها الباليستية”.

وأكدت أن الطرفين يعتزمان مواصلة التعاون “لضمان حماية اليابان والسلام والاستقرار في المنطقة”.

وقال وزيرالدفاع الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ستة صواريخ على الأقل، يصل مداها من 300 إلى 400 كيلومتر، وعلى ارتفاع من 50 إلى 100 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي

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