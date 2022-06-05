تيزنيت.. توقيف متشرد اعتدى على سائحة إيطالية ب”شاقور”

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، زواله الأحد 5 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للا شتباه في تورطه في تعريض سائحة إيطالية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يعيش حالة التشرد بمدينة تيزنيت، قام بتعريض الضحية البالغة من العمر 51 سنة لاعتداء جسدي بواسطة ساطور مصنوع بطريقة تقليدية، مما تسبب في إصابتها بجرحين طفيفين في الظهر، استلزما نقلها للمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن تغادر المؤسسة الاستشفائية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه ويجري حاليا إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ودوافع ارتكاب هذا الاعتداء الجسدي بواسطة السلاح الأبيض، والتأكد من طبيعة الأفعال الإجرامية المرتكبة، فضلا عن التحقق من الوضع النفسي والصحي للمشتبه فيه.

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