جدل في مراكش بسبب “شجع “حراس السيارات(صورة)

2022-06-05 / 18:40
43
هبة بريس - الرباط

تثير ظاهرة “حراس السيارات” منذ مدة طويلة، جدلا واسعا وسط مستعملي السيارات بشكل خاص، وبين المسؤولين ومتتبعي الشأن العام والسياسات العمومية للبلاد.

وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورة لتعرفة ركن السيارة بمراكش والتي حددت في 50 درهما ما أثار جدلا واسعا بالفضاء الأزرق بخصوص مدى قانونية هذه الخطوة التي تزيد من تعميق معاناة المواطن المغربي بالتزامن مع الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات .

ووصف عدد من النشطاء بموقع “فايسبوك” التعرفة بالمبالغ فيها ، مشيرين الى ان فرض 50 درهما كثمن لركن السيارة بمدينة سياحية كمراكش يضرب في العمق مجهودات تشجيع السياحة الداخلية وانعاش القطاع الذي تضرر بشكل كبير جراء أزمة كورونا .

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد اطلقوا في وقت سابق حملة خاصة عبارة عن هاشتاغ، :”#ماتحضيش_طموبيلتي“، ضد ابتزاز حراس السيارات للمواطنين المغاربة وسيطرتهم على الشارع العام دون موجب حق أو أي سند قانوني وأيضاً بتواطئ مع بعض ورجال السلطة الذين يوفرون لهم الحماية والغطاء من العقاب.

ويستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صمت المسؤولين بعدد من أقاليم المملكة ومدنها ضد الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون المغربي والتي ترتكب من طرف حراس السيارات من ابتزاز واحتلال للملك العام.

ما رأيك؟
المجموع 28 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي : برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حقق “نتائج مذهلة”

الصديقي : برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حقق “نتائج…

2022-06-08 / 22:05
Photo of جماعة ترابية بسوس تعلن عن سمسرة عمومية لبيع 17 حمار

جماعة ترابية بسوس تعلن عن سمسرة عمومية لبيع 17…

2022-06-08 / 21:42
Photo of بوريطة : مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سيغير ملامح إفريقيا

بوريطة : مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سيغير ملامح…

2022-06-08 / 21:15
Photo of فاس…بتنسيق مع الديستي إيقاف 46 شخصا يشتبه تورطهم في الذبيحة السرية .

فاس…بتنسيق مع الديستي إيقاف 46 شخصا يشتبه تورطهم في…

2022-06-08 / 19:47
Photo of فاس.. إيقاف 3 قاصرين في حالة تخدير أقدموا على تعريض ضحية للسرقة بالسلاح الابيض.

فاس.. إيقاف 3 قاصرين في حالة تخدير أقدموا على…

2022-06-08 / 18:32
Photo of انتخاب التجمعي ” رشيد أحمد الشريف ” رئيسا جديدا لجماعة صفرو

انتخاب التجمعي ” رشيد أحمد الشريف ” رئيسا جديدا…

2022-06-08 / 18:27
Photo of كورونا تغزو المدن المغربية من جديد و الحالات الجديدة تلامس الألف

كورونا تغزو المدن المغربية من جديد و الحالات الجديدة…

2022-06-08 / 16:23
Photo of نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الجمعة إلى الأحد

نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الجمعة…

2022-06-08 / 15:19
Photo of أكادير : إعتقال ستيني قام بالتغرير بقاصر لهتك عرضه

أكادير : إعتقال ستيني قام بالتغرير بقاصر لهتك عرضه

2022-06-08 / 15:09
Photo of أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق نتائج مهمة

أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق نتائج مهمة

2022-06-08 / 14:56

‫43 تعليقات

  1. الشارع ملك للعموم، مكاين لا50 درهم لا 2 دراهم ، هذه سرقة موصوفة ومسكوت عليها من طرف السلطات.

  2. يجب طرد ٧ؤلاء الاوباش والميخيات من الملك العمومي انهم كلهم قطاع الطرق ولصوص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق