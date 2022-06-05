جدل في مراكش بسبب “شجع “حراس السيارات(صورة)
تثير ظاهرة “حراس السيارات” منذ مدة طويلة، جدلا واسعا وسط مستعملي السيارات بشكل خاص، وبين المسؤولين ومتتبعي الشأن العام والسياسات العمومية للبلاد.
وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورة لتعرفة ركن السيارة بمراكش والتي حددت في 50 درهما ما أثار جدلا واسعا بالفضاء الأزرق بخصوص مدى قانونية هذه الخطوة التي تزيد من تعميق معاناة المواطن المغربي بالتزامن مع الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات .
ووصف عدد من النشطاء بموقع “فايسبوك” التعرفة بالمبالغ فيها ، مشيرين الى ان فرض 50 درهما كثمن لركن السيارة بمدينة سياحية كمراكش يضرب في العمق مجهودات تشجيع السياحة الداخلية وانعاش القطاع الذي تضرر بشكل كبير جراء أزمة كورونا .
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد اطلقوا في وقت سابق حملة خاصة عبارة عن هاشتاغ، :”#ماتحضيش_طموبيلتي“، ضد ابتزاز حراس السيارات للمواطنين المغاربة وسيطرتهم على الشارع العام دون موجب حق أو أي سند قانوني وأيضاً بتواطئ مع بعض ورجال السلطة الذين يوفرون لهم الحماية والغطاء من العقاب.
ويستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صمت المسؤولين بعدد من أقاليم المملكة ومدنها ضد الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون المغربي والتي ترتكب من طرف حراس السيارات من ابتزاز واحتلال للملك العام.
30 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي هو العظيم مهنة غير مقننة والدولة هي التي تتحمل المسؤولية فيما يقع..
الشارع العمومي ملك للجميع لا يمكن تفويته لأي جهة والسلوك المنتشر به حاليا هو سرقة بالقوة من طرف قطاع الطرق وذوي السوابق والمجرمين في حق أصحاب السيارات وخاصة النساء منهم..
يجب على السلطات ان تتدخل لاننا اصبحنا في مجتمع الفوضى فكل من لبس الجيلي او السترة الصفراء او الحمراء يقف لصاحب السيارة ويرغمه بتأدية غرامة درهم حتى 50 دراهم ظلما وعدوانا ..
تحت عنوان متحضيش سيارتي نقولها لاصحاب السترة الصفراء دعوننا وشأننا بشأن ركن السيارات ..
نريد شوارع وازقة وممرات بدون اصحاب حراس السيارات الذين يرغبون المواطن تحت التهديد بالدفع فاتورة الوقوف..
انتبهوا إلى الخطأ الفادح
50 دراهم!!!!!!
والصواب هو 50 درهما
مما يعكس مستوى هذه الفئة
نتمنى من المسؤولين ان يضعوا حدا لهذه الظاهرة
هادا ما يسمى بالسرقة فى واضحة النهار .
لا حول ولا قوة إلا بالله، المنتخبون هم سبب فساد الأمة وهم من يبيعنا لقطاع الطرق حسبنا الله و نعم الوكيل. أرجو من جميع المواطنين الإنضمام إلى المجموعة في الفايسبوك فقد استطعنا في بعض المدن من تحييد عدد كبير منهم و في الإتحاد قوة
السلام عليكم لا تتقوا باصحاب الفيسبوك تذكرة مزورة كما قال الاخ هي في الاصل 5دراهم
الله المستعان الله المستعان في كل القطاعات تجد المافيات
رئيس بلدية مراكش لا يليق بالمدينة يجب أن يتنحى
لماذا مول السيارة يؤدي الضريبة على السيارة للبلدية ؟ الله المستعان
هاذه الظاهرة وظاهرة مول الجيلي لا ندري متى ستنتهي الله المستعان