جدل في مراكش بسبب “شجع “حراس السيارات(صورة)
تثير ظاهرة “حراس السيارات” منذ مدة طويلة، جدلا واسعا وسط مستعملي السيارات بشكل خاص، وبين المسؤولين ومتتبعي الشأن العام والسياسات العمومية للبلاد.
وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورة لتعرفة ركن السيارة بمراكش والتي حددت في 50 درهما ما أثار جدلا واسعا بالفضاء الأزرق بخصوص مدى قانونية هذه الخطوة التي تزيد من تعميق معاناة المواطن المغربي بالتزامن مع الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات .
ووصف عدد من النشطاء بموقع “فايسبوك” التعرفة بالمبالغ فيها ، مشيرين الى ان فرض 50 درهما كثمن لركن السيارة بمدينة سياحية كمراكش يضرب في العمق مجهودات تشجيع السياحة الداخلية وانعاش القطاع الذي تضرر بشكل كبير جراء أزمة كورونا .
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد اطلقوا في وقت سابق حملة خاصة عبارة عن هاشتاغ، :”#ماتحضيش_طموبيلتي“، ضد ابتزاز حراس السيارات للمواطنين المغاربة وسيطرتهم على الشارع العام دون موجب حق أو أي سند قانوني وأيضاً بتواطئ مع بعض ورجال السلطة الذين يوفرون لهم الحماية والغطاء من العقاب.
ويستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صمت المسؤولين بعدد من أقاليم المملكة ومدنها ضد الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون المغربي والتي ترتكب من طرف حراس السيارات من ابتزاز واحتلال للملك العام.
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منهم لصوص سيارات يعرفون صاحب السيارة يراقبه أحدهم و أخرون يحاولون السطو على بعض محتويات السيارة التي لا تُستعمل إلا نادرا .( العجلة الاحتياطية مثلا ) .
و منهم لصوص يلجأون إلى السرقة تحت التهديد بدعوى حراسة السيارة .
و منهم قلة قليلة تساعد السائق في ركن سيارته و أن لم تتوفر المساحة الكافية يطلبون الاحتفاظ بمفاتيح السيارة إلى حين ركنها .و هؤلاء لهم زبائنهم .
ظاهرة خطيرة جدا يجب وضع قانون زجري لردع هاؤولاء الألبسة الصفراء ..
العشوائية والاسائة الى السياح وابتزاز السائقين وخصوصا النساء نتمنى من السلطات الأمنية تنظيف شوارعنا وازقتنا من هده الظاهرة..
هدا الكائن الاصفر احتل الشوارع والساحات والمساجد وكل الطروقات حتى المخابز لم تسلم منه تشتري بدرهم ويجبرك ان تدفع درهمين ..
اغلب الذين يمتهنون هذه الحرفة لديهم سوابق قضائية او مدمني مخدرات ومنعدم الأخلاق لابد من المسؤولين ان يتدخلوا لتنظيم هدا القطاع العشوائي..
من الواجب على الجهات المسؤولة تنظيم هدا القطاع بتحديد تعرفة موحدة في جميع الجهات وكتابتها في الشوارع حتى يحترم القانون ولا تسود الفوصى..
سرقة موصوفة. يجب على النيابة العامة تحريك الدعوة العمومية
المواطن المغربي هو ضحية مافيا حراس السيارات و المركبات وهي شبكة من السماسرة اضلعها الرءيسية هم المسؤولون أنفسهم وأدواتها المنفدة هم الحراس البارعين في كل أشكال العنف والإجرام
مهنة من لا مهنة له الفاشلين والمجرمين وأصحاب السوابق القضائية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اهديهم اليك ..
5 سيارات يوميا وها هو يصل إلى أرى موظف السلم 11 واقدمية 10 سنوات
ليسوا بحراس وانما اغلبهم مجرمين اصحاب سوابق وبتواطؤ من الجهات المسؤولة يبتزون المواطنين تحت ذريعة ما يسمى تسعيرة الوقوف علما ان الملك العام لا يحق لاي جهة من الجهات تفويته او بيعه او كراءه لاي جهة من الجهات..
الشارع ملك للعموم وعلى الجماعات والبلديات بناء مواقف للسيارات وبمواصفات عالمية وتحدد تسعرتها في كل زاوية وفي كل شارع تجد من يسلبك مالك وأحيانا أشخاص تشمئز نفسك من رائحتهم وأسلوب كلامهم ..
صححوا مقالاتكم الضعيفة قبل نشر غسيلها
غياب الدولة الدولة لا يهمها سوى النهب واستنزاف خيرات البلاد اما هموم المواطن وتوفير الامن واحتياجاته فليست من اولوياتها..
حارس السيارات لا يتحمل أية مسؤولية إذا ما تعرضت سيارة ما للسرقة أو صدمتها سيارة أخرى وهي مركونة..
حراس السيارات أكثر من السيارات وتغيرات خيالية اكثر من العادة..
نحن من نجعل من الريع حق ونحن من نصنع من العدم الفارغ ذاك الجبان المتسلط فعندما نرفض الأداء في مثل هكذا موقف يخرج لنا أصحاب الرشد والنصح والتذرع بالانسانية والاحسان في حين نحن كمواطنين لسنا مسؤولين عن فشل الدولة في توفير مناصب شغل او حماية اجتماعية لكل مواطنيها ..
يجب على الدولة ان توفر فرص الشغل للمواطنين ، فالبطالة و غلاء المعيشة تدفع المواطنين للبحث عن لقمة العيش فالظروف هي التي دفعت مثل هذا الشباب وغيره لمزاولة هذه المهنة بالرغم من أنها غير قانونية..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انصر كلمة الحق ونتمنى من الدولة أن تتدخل لمثل هاته التجاوزات الخطيرة..