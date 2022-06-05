جدل في مراكش بسبب “شجع “حراس السيارات(صورة)

هبة بريس - الرباط

تثير ظاهرة “حراس السيارات” منذ مدة طويلة، جدلا واسعا وسط مستعملي السيارات بشكل خاص، وبين المسؤولين ومتتبعي الشأن العام والسياسات العمومية للبلاد.

وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورة لتعرفة ركن السيارة بمراكش والتي حددت في 50 درهما ما أثار جدلا واسعا بالفضاء الأزرق بخصوص مدى قانونية هذه الخطوة التي تزيد من تعميق معاناة المواطن المغربي بالتزامن مع الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات .

ووصف عدد من النشطاء بموقع “فايسبوك” التعرفة بالمبالغ فيها ، مشيرين الى ان فرض 50 درهما كثمن لركن السيارة بمدينة سياحية كمراكش يضرب في العمق مجهودات تشجيع السياحة الداخلية وانعاش القطاع الذي تضرر بشكل كبير جراء أزمة كورونا .



وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد اطلقوا في وقت سابق حملة خاصة عبارة عن هاشتاغ، :”#ماتحضيش_طموبيلتي“، ضد ابتزاز حراس السيارات للمواطنين المغاربة وسيطرتهم على الشارع العام دون موجب حق أو أي سند قانوني وأيضاً بتواطئ مع بعض ورجال السلطة الذين يوفرون لهم الحماية والغطاء من العقاب.

ويستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صمت المسؤولين بعدد من أقاليم المملكة ومدنها ضد الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون المغربي والتي ترتكب من طرف حراس السيارات من ابتزاز واحتلال للملك العام.

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