منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة

2022-06-05 / 18:12
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد عن تلقيها بيانات عن تسجيل 780 حالة إصابة مؤكدة مخبرياً بجدري القرود في 27 دولة لا يعتبر المرض فيها متوطناً.

وقالت إن هذا العدد من حالات الإصابة سُجل خلال فترة ثلاثة أسابيع، منذ الثالث عشر من مايو/ أيار وحتى الخميس الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد المسجل هو أقل من العدد الحقيقي بسبب محدودية المعلومات الوبائية والمخبرية وتوقعت أن ينتشر المرض.

وأضافت المنظمة أنه “من المرجح أن تقوم دول أخرى بالتعرف على حالات إصابة لديها وسيكون هناك انتشار أكبر للفيروس”.

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