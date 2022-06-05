العمارة المنهارة

سلطات البيضاء.. انهيار عمارة في طور البناء دون تسجيل أضرار بشرية

2022-06-05 / 18:06
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هبة بريس - البيضاء

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد أنه وعلى إثر توصلها مساء أمس السبت، بمعلومات تفيد بعدم استقرار بنية عمارة في طور البناء مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق بحي مولاي رشيد، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بإخلاء مكان البناية وجنباتها لدرء كل المخاطر المحتملة، مضيفة أنه بعد انهيار البناية، الذي لم يسفر عن أية أضرار بشرية، تم تأمين محيط هذا الورش المرخص.

وأوضحت السلطات أنه تم فتح بحث قضائي من طرف الضابطة القضائية المختصة لتحديد كافة الأسباب والملابسات المحيطة بهذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة.

كما تم فتح بحث إداري من طرف المصالح المختصة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد لتحديد المسؤوليات.

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‫2 تعليقات

  1. رابت قبل ماتُبني …النية والعمل والريب بحال بحال بحال…كثرة الفساد كتضحك

  2. على السلطات المحلية المسؤولة القيام بتشديد عمليات المراقبة على اوراش البناء التي تتم في ظروف قد تشكل خطرا كارثيا على حياة المواطنين سواء كانوا سكانا او مارة كما نشاهد من خلال هذه الصورة التي صاحبتها الطاف الله لم تسفر عن ضحايا

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