مشاريع تنموية هامة لفك العزلة بمولاي يعقوب

ع محياوي ـ هبة بريس

في اطار تنفيذ برنامج محاربة الهشاشة والتي يسهر عليها المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وبتتبع من الكاتب العام على الإقليم والعامل بالنيابة لفترة طويلة أبان عن خدمات جيدة بفضل خبرته خصوصا فترة كوفيد والانتخابات التشريعية ، وفي سياق الموضوع فقد استفادت جماعات تابعة لنفوذ عمالة إقليم مولاي يعقوب بعدد من المشاريع التنموية الهامة التي تندرج في اطار مخطط عمل المجلس الإقليمي في شخص رئيسها ” جواد الدواحي “الهادف الى الاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة و فك العزلة عنهم و تحسين الولوج الى الخدمات الاجتماعية و التجهيزات الأساسية رغم القيل و القال في شخص رئيس المجلس الاقليمي أبحاث كما تروج تجريها عناصر الدرك الملكي عادية كباقي الأبحاث وفي سرية تامة وبدون النفخ في الموضوع ، فقد استطاع أن يبرز في تشييد مشاريع مهمة أبرزها :

– بناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 5003 نقطة الجوابر، عزيب بنيس، عدروج، لالة شرادة، اسفلية و الطريق العبدة المؤدية الى مولاي يعقوب على مسافة 12,5 كلم بكل من جماعة لعجاجرة و سبت الأداية و مكس بمبلغ قدر بـ 000,00 9000 درهم

– بناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 501 و الطريق الإقليمية 5005 مرورا بدوار ولاد الطاهر على مسافة 6,2 كلم من جماعة سيدي داوود و الطريق الإقليمية 5005 المؤدية الى جماعتي لعجاجرة و سبت الأداية بملغ قدر بـ 000,00 4500 درهم

– بناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 501 و عين طبة وظهر الورداية ومسجد التجمع السكاني أولاد الطيب بدوار ولاد الشوم العكبة على طول 2,3 بجماعتي عين بوعلي ولعجاجرة بمبلغ قدربـ 000,00 2000 درهم.

– صيانة الطريق الغير مرقمة الرابطة بين الطريق الإقليمية 5002 ودوار القلعة على مسافة 9 كلم بجماعة الواديين بمبلغ قدربـ 000,00 500 درهم.

– صيانة الطريق الغير المرقمة الرابطة بين الطريق الإقليمية 5002 بين مركز مكس و الحي الإداري سيدي الشاهد على طول 5 كلم بجماعة مكس بمبلغ قدر بـ 00, 000 700 درهم.

– بناء معبر على المسلك الرابط بين دوار بلمون و دوار ليدارغة الشعبية ومسدورة بجماعة عين قنصرة بمبلغ قدر بـ 000,00 700 درهم.

– فتح المسلك الرابط بين عين الباب و دوار عقبة الصفصاف على طول 1,4 كلمبجماعة عين بوعلي بمبلغ قدر بـ 000,00 500 درهم.

– ترصيف و تقوية المقاطع صعبة المرور ( المنحدرات ) بكل من دوار عقارة على مسافة 1 كلمبجماعة سبت الأوداية ، عقبة طحيبش ( طريق المعازة ) على مسافة 1 كلم جماعة سيدي داود ، دوار الحارة على مسافة 1,5 كلم( الشطر الأول ) جماعة مكس بمبلغ قدر بـ ,00 000 1125 درهم.

– اقتناء اليات الأشغال العمومية بمبلغ قدر بـ 000,00 3000 درهم.

– ترصيف مركز حمرية بجماعة الواديين بملغ قدر بـ 00, 000 1000 درهم.

– إعادة تأهيل شبكة الانارة العمومية بجماعة مولاي يعقوب 000,00 900 دررهم.

– تقوية الطريق الرابطة ما بين مدخل المركزالمؤدية الى الحامة المعدنية الجديدة على مسافة 1,5 كلم بجماعة مولاي يعقوب بمبلغ قدر بـ 000,00 2200 درهم.

– أشغال بناء السياجات والمرافق الصحية بمجموعة من المدارس بالاقليم ( الشطر الأول لسنة 2017 ) بملغ قدر بـ 00, 000 2095 درهم .

– بناء المستودع الإقليمي بسيدي داود بملغ قدربـ 000,00 1100 درهم.

– مشروع تأهيل وتجهيز دار الطالبة بسبت الأوداية بمبلغ قدر بـ 000,00 350 دهم.

– أشغال بناء قاعة الاستقبال بالعمالة بمبلغ قدر بـ 000,00 200 دهم.

– أشغال انجازعلامة التشوير الأفقية بمركزالضويات بملغ قدر بـ 000,00 400 درهم.

– أشغال بناء السياجات و المرافق الصحية بمجموعة من المدارس بالاقليم ( الشطر الثاني لسنة 2018 ) بملغ قدر بـ 000,00 1100 درهم.

– شراء مواد المقالع بمبلغ قدر بـ 000,00 1000درهم.

– كراء الاليات بمبلغ قدر بـ 000,00 550 درهم.

– أشغال بناء الطريق الرابطة بين مركزعين قنصرة ودوار زناتة ودوار السامية ودوار عين بومرشد على مسافة 12 كلم جماعة عين قنصرة بمبلغ قدر بـ 000,00 3000 درهم.

– بناء معبر مشترك بحوض الخنزير بجماعة الوادين بملغ قدر بـ 000,00 1000 درهم.

– أشغال بناء الشطر الأول من مركز لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة عين الشقف بملغ قدر بـ 000,00 1.440 درهم.

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