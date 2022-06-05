الوزير صديقي .. مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لسافلة سد قدوسة بالرشيدية سيمكن من سقي 5000 هكتار بتكلفة مليار درهم(فيديو)

هبة بريس – الرشيدية

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي عقب زيارته الميدانية الأخيرة لإقليم الرشيدية، ان مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لسافلة سد قدوسة سيمكن من سقي 000 5 هكتارا من الأراضي الفلاحية الواقعة بسافلة السد، بتكلفة إجمالية تناهز مليار درهم.

وأضاف الوزير صديقي في تصريح صحفي ل”هبة بريس”، ان المشروع سيستفيد منه 2000 هكتار من الواحات التقليدية بسافلة سد قدوسة ومشاريع ذوي الحقوق في التنمية الفلاحية، بالإضافة إلى 3000 هكتارا على مستوى التوسعات خارج الواحات المنجزة من طرف المستثمرين الخواص، وان المشروع سيتسنى الحفاظ على الواحات من خلال تزويد وإنعاش السواقي الرئيسية بمياه السد وتأمين الزراعة المسقية، التي تطورت بالارتكاز على ضخ المياه الجوفية، عن طريق استبدال هذه الأخيرة جزئياً بالمياه السطحية.(الفيديو)

ويندرج مشروع تطوير الري وتكييف الزراعة بسافلة سد قدوسة (PDIAAI-CC)، في إطار برنامج توسيع الري والعقدة البرنامج التي تم توقيعها سنة 2010 بين الدولة و الفدرالية بين المهنية المغربية للتمور من أجل تطوير القطاع، والتي تنص على غرس 000 10 هكتار بنخيل التمر على مستوى إقليم الرشيدية .

وفيما يخص الإنجازات، فقد تم تركيب قنوات الربط بنسبة 90% على طول 22 كلم بين السد وحوض التوزيع. كما يتضمن المشروع إنجاز شبكة توزيع الماء على مسافة 61 كلم داخل الواحات التقليدية وكذا التوسعات.

أما فيما يخص الشق المتعلق بتكييف الواحات مع التغيرات المناخية، فقد تم إنشاء قاعدة بيانات سوسيو-اقتصادية وزراعية… على مستوى كل واحة على حدة كما تم تحديد مختلف برامج دعم التشغيل وخلق المقاولات، على المستوى الوطني والجهوي، بغرض تسخيرها لفائدة شباب الواحات الموجودة في نطاق المشروع.

وفي هذا الإطار وعلى مستوى المدار السقوي لتازوكارت بالجماعة الترابية وادي النعام إقليم الرشيدية، اطلع الوزير صديقي رفقة ووالي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه مساء الجمعة 03 يونيو الجاري على مشروع الإعداد الهيدرو فلاحي بواحة تازكاورت على مساحة 135 هكتارا لفائدة 983 مستفيدا. بتكلفة إجمالية قدرها 17,34 مليون درهم، ويهدف هذا المشروع إلى تأهيل عتبة تازكاورت وإنشاء مأخذ مائي بصبيب 122 لتر في الثانية واستصلاح السواقي على طول 13.500 متر.

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