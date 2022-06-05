انتخاب عبد الرزاق الجباري رئيساً لنادي قضاة المغرب (+فيديو)

هبة بريس _ الرباط

انتخب في ساعات متقدمة من صبيحة يومه الأحد الأستاذ عبد الرزاق جباري، رئيسا لنادي قضاة المغرب خلفاً للرئيس السابق عبد اللطيف الشنتوف، وذلك خلال الجمع العام الخامس الذي أقيم يوم أمس السبت بالمعهد العالي للقضاء وحضرت أشغاله جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية .

وحصل الرئيس الجديد والذي كان يشغل مهمة الكاتب العام للنادي، على 244 صوت، مقابل 158 صوت لمنافسه الوحيد مصطفى أيت عيسى المستشار بمحكمة الاستئناف بسطات.

وفي هذا الصدد نوه الرئيس الجديد، بجميع ”المؤتمرين الذين حضروا من مختلف المدن المغربية، خصوصا أولئك الذين أبوا إلا أن يتحملوا وعْثَاء السفر من مدن بعيدة عن مدينة الرباط، سواء في الجنوب أو الشرق أو الشمال. وشكر خاص لقيادمتنا الذين كانوا، على الدوام، دعما وسندا لهذا الإطار المهني القضائي“.

كما نوه أيضاً خلال كلمة وجهها لجميع أعضاء النادي، بالمكتب المؤقت الذي أشرف على عملية الانتخاب، وأدارها بحنكة وحرفية كبيرة بالرغم مما اعتور عمله من إكراهات لوجيستيكية كانت خارجة عن إرادة اللجنة التنظيمية.

وأكد الجباري خلال كلمته، على أن مسؤولية تسيير جمعية قضائية من حجم “نادي قضاة المغرب” هي تكليف جسيم وعظيم قبل أن يكون تشريفا. مسترسلاً بالقول :” ومن هذا المنطلق، سنعمل، في إطار الأجهزة المسيرة الجديدة، ووفقا لآلية التسيير الديمقراطي في اتخاذ القرار كما دأبت عليه الأجهزة السابقة، على مواصلة تنزيل المشروع الإصلاحي لـ “نادي قضاة المغرب” من جهة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال المدة الفارطة من جهة ثانية، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة من جهة أخرى“.

وأضاف الجباري مؤكداً على ”الفكر الوحدوي لـ “نادي قضاة المغرب”، فهو جمعية مهنية مواطنة لكل القضاة بدون استثناء، همُّه الوحيد هو لم شمل قضاة المغرب والدفاع عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم واستقلاليتهم ومصالحهم المشروعة، وإذكاء روح التضامن والإخاء بينهم، دون أي تمييز أو تفرقة“.

وختم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن تحقيق ما يصبو إليه النادي من أهداف وغايات، لن يتحقق إلا بالتعاون المستمر مع المؤسسات القضائية المركزية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية – رئاسة النيابة العامة – وزارة العدل)، وتعميق مستوى التواصل والتشارك معها لما فيه خير القضاء والقضاة، وكذلك مع مختلف الجمعيات المهنية القضائية، وكذا جمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك

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