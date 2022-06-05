الطالبي العلمي

الطالبي العلمي : عندنا مواجهة واحدة هي مواجهة الفقر

2022-06-05 / 14:27
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هبة بريس _ الرباط

قال راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب، أمس السبت بالحسيمة، أن ” الحزب يتعرض للتشويش لأنه بناء قوي “مضيفا الدليل كاين في هذه القاعة كلشي عندو شرعية انتخابية وكل واحد هنا حاصل على مجموعة من الأصوات”.

كلمة العلمي خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اشار فيها الى ان الحزب يرغب في تحقيق الصدارة في محدة 2026 مبرزا ان كل الاجواء التي ترافق الحزب مؤشر حقيقي على أن الحزب قوي، ولا يمكن أن يفشل

وعلاقة بما أسماه بـ”الهجوم” الذي تتعرض له حكومة عزيز أخنوش، قال الطالبي العلمي، إن بعض الهيئات السياسية، تقول أن الحكومة غير سياسية، ولا تتواصل، مضيفا أن “مثل هذا يبقى غير مفهوم لن الحكومة تشتغل وتتواصل بشكل جيد، مشيرا إلى أن “التجمع الوطني للأحرار ليس حزبا جاء لمواجهة الآخر، حنا عندنا مواجهة واحدة هي مواجهة الفقر”.

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