غوتيريش في اليوم العالمي للبيئة .. الأرض “موطننا الوحيد”
في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن “النظم الطبيعية للأرض أصبحت غير قادرة على مسايرة مطالب” البشر.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول :”إننا نطلب الكثير من كوكبنا لنحتفظ بأساليب حياة غير مستدامة. وهذا لا يؤذي الأرض فحسب، بل يؤذينا نحن أيضا”.
وأكد جوتيريش أنه من الضروري أن ندير الطبيعة بحكمة، وأن نضمن العدل في الاستفادة من خدماتها، ولا سيما لأكثر الناس والمجتمعات ضعفا.
ويتأثر أكثر من ثلاثة مليارات نسمة حاليا من نظم إيكولوجية متدهورة. كما أن التلوث مسؤول عن حوالي تسعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام. ويواجه أكثر من مليون من الأنواع النباتية والحيوانية خطر الانقراض، وكثير منها سينقرض في غضون عقود، وفقا للأمين العام.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو. ويحمل احتفال عام 2022 شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”، ويهدف للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.
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نلاحظ في الأواني الأخيرة اصبحت البيئة تتلوث وتكثر الأوبئة وناخذ بعين الاعتبار عدم الاحفاظ عليها لهذا نوجه نداء الى جميع دول العالم بالاهتمام بهذا الكوكب الأرضي.
بهذه المناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة التي هي موطننا الوحيد فكلام السيد انطونيو جوتيريش على صواب حان الوقت للاهتمام بالبيئة حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها…
يجب ان نضع أيدينا مع بعضنا لنحتفظ باساليب حياة غير مستدامة….حتى لا نؤذي الأرض بصفة خاصة وبصفة عامة نحن.
يجب ان تكون لدينا دراسات مهمة جدا للتحسيس من أهمية الاحفاظ على البيئة في المؤسسات التعليمية…
نلاحظ في المغرب الغابات غير محروسة فتكون جد ملوثة بالازيال ولا تقدر الجلوس فيها من أجل التمتع بجمالها للاسف الشديد…
كيف يعقل ان نحافظ على البيئة وهي تتلوت برمي الازبال مما تؤدي إلى أمراض الحساسية لهذا من أجل حماية البيئة يجب ان تكون لدينا نظام الايكولوجي وتوفير مؤشرات مقياسات على مستوى الوطني ..
تغيرات المناخ هي المسبب الرئيسي في انهيار البيئة..
حتى الحروب والاسلحة النووية من مسببات تلوث البيئة..
المعامل والشركات الخاصة لصنع السيارات بدورها تساعد على تلوث البيئة بالمواد التى تستعملها وتبخر في الهواء مما يؤدي الى تغير المناخ المتلوث بهذه المواد…
يجب منع الشركات الكبرى التي تفرغ تلك المواد في البحار مما تؤدي إلى حدوث تلوت بيئي وهذا راجع إلى تهاون الدولة ..وعدم المسؤولية..
النفايات الطبية بدورها تلوث البيئة لهذا يجب على الحكومة أن تضع حلا لهذه الظاهرة وذالك بحرقها …
المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين في رمي الازبال وكذالك الوعي من طرف الاعلام التربوي لتحسيس من هذه الظاهرة..
مسؤولية الجميع للحفاظ على البيئة فالبيئة أمانة عندنا لا نفرط فيها.
هناك سياسة قائمة وناجحة بسيادتها وسياستها الاستراتجية وبرنامج للحفاظ على البيئة فالبيئة أمانة ومسؤولية الجميع..
عدم مراقبة والحراسات في الغابات مما يؤدي بها إلى اتلافها ؛ نعطي كمثال غابات معمور بالمغرب وغيرها التي اصبحت مهملة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ليس لدينا الوعي والتربية الخلقية وعدم التفكير بشكل كبير من أجل حماية الغابات من تلوث البيئة والمسؤولية تعود للجميع من مواطنين وحكومة..
كل ما اقوله في حق البيئة هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وانتهى الكلام.
يجب التفكير بشكل جدي في المحافظة على البيئةمن حكومة ومواطنين..
كثرة احتراقات الغابات بدورها تؤدي إلى تلوث البيئة على علم نحن مقبلين على فصل الصيف والحرارة المفرطة لهذا يجب الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون …
كيف ان نحافظ على بيئتنا ونحن عقولنا ملوثة !!!!