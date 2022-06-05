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نائب كويتي: استثماراتنا في المغرب فاشلة والأخير يمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح”

2022-06-05 / 11:43
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هبة بريس

انتقد النائب الكويتي بدر الحميدي، اليوم الأحد، أن تقوم بلاده بضخ مزيد من الاستثمارات في الدول العربية، زاعما أنها بلا جدوى ووصفها بـ”الفاشلة”.

وحسب صحيفة “القبس”، جاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، بشأن زيادة استثمارات الكويت داخل مصر.

ونقلت الصحيفة عن الحميدي، قوله إن “جميع الاستثمارات في مصر والدول العربية فاشلة ولم تأت بثمار”.

وتابع: “استثمارات الكويت في المغرب خير دليل على ذلك”، مضيفا “أبلغني موظف مسؤول بأن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح

وطالب النائب الكويتي وزير المالية بتوجيه استثمارات الكويت إلى الداخل.

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