سليمان الريسوني

لجنة حقوقية: كتابات الريسوني مزعجة ولو كتبت خلف القضبان

2022-06-05 / 11:11
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هبة بريس _ الرباط

رفضت اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير ترحيل الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، يوم 23 ماي الأخير من الجناح الطبي لسجن عكاشة إلى سجن عين برجة بنفس المدينة، ومصادرة مشروع روايته، ويومياته، وتمزيق كتبه، وحبسه بجناح انفرادي، واستمرار للتنكيل به كمعتقل رأي.

وقالت إن هذه الممارسات عقابية وتأتي سنتين على اعتقال الصحفي الريسوني وتزامنت مع عدد من الأنشطة التضامنية التي نظمت وعبر فيها عدد من زملائه وكذا فاعلين مدنيين ومثقفين عن تضامنهم مع الصحفي المعتقل.

وأكدت في بلاغ السبت 4 يونيو أن هذه الخطوة مخاطرة حقيقية بصحة وسلامة الريسوني الذي يجب أن يظل تحت المراقبة الطبية الجيدة والتي كانت تتوفر في شروطها الدنيا داخل الجناح الطبي بسجن عكاشة.

واعتبرت أن مصادرة أوراق وبعض الكتب التي كانت بحوزة الصحفي الريسوني مساًّ خطير بحقوق معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب والذي يعتبر تراجعا عن مكتسبات مشروعة للمعتقلين السياسيين منذ سنوات الرصاص المشؤومة. ويؤكد على كون كتابات الريسوني مزعجة ولو كتبت خلف القضبان.

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تعليق واحد

  1. سبحان الله تعرفون كيف تشعلون النار كل هذه التصرفات موجودة ضد هذا المخلوق من يكون هذا الشخص الذي تبيعون وتشترون بمعاناته .انكم فعلا لاتستحيون ما يهمكم هو جلب القراء ولاشيء اخر .قدلايعجبكم هذا الكلام ولكنه حالكم دائما تجعلون من الحبة قبة كما يقال.

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