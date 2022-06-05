الصورة تعبيرية

السعودية تعلن عن اللقاحات المعتمدة لديها في موسم الحج… 10 أنواع

2022-06-05 / 10:57
1
هبة بريس

حددت وزارة الصحة السعودية 10 أنواع من اللقاحات أكدت أنها هي المعتمدة لديها لموسم الحج هذا العام 1443هـ.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها االكتروني، أكدت ضرورة أن يكون الحاج قد تم تطعيمه بأحد تلك اللقاحات الـ10، وفقا للجرعة المقررة لكل واحد فيها

واللقاحات هي فايزر بيونيك، والمقرر منه جرعتان، ولقاح مودرنا، والذي يتم تناوله أيضا على جرعتين، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا على جرعتين، ولقاح جونسون الذي يتم أخذه جرعة واحدة.

أيضا قررت الوزارة اعتماد لقاح “كوفوفاكس” بمقدار جرعتين، ولقاح “نوفاكسوفيد” و”سينوفارم”، و”ساينوفاك”، و”كوفاكسين”، و”سبوتنيك”، وكل لقاح منها يتم تناوله على جرعتين.

وأصدرت الوزارة السعودية من خلال موقعها الالكتروني أيضا ما وصفته بـ اشتراطات وإرشادات الصحة المتعلقة بالقادمين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443 (2022).
كما أوضحت كذلك من خلال موقعها اشتراطات الإيواء والتنقل لموسم حج هذا العام، وقائمة الخدمات والمواقع الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. خفض كلفة الحج بـ100 ألف دينار

الجزائر.. خفض كلفة الحج بـ100 ألف دينار

2022-06-05 / 23:32
Photo of الحج .. الوزارة تفتح فترة ثانية لاستخلاص المصاريف

الحج .. الوزارة تفتح فترة ثانية لاستخلاص المصاريف

2022-06-03 / 22:44
Photo of مذكرة تفاهم بين المغرب والنمسا لتعزيز التعاون في الحوار الديني

مذكرة تفاهم بين المغرب والنمسا لتعزيز التعاون في الحوار…

2022-06-03 / 17:50
Photo of يهم الحجاج المغاربة.. السلطات السعودية تعتمد إجراءات جديدة في مطار محمد الخامس

يهم الحجاج المغاربة.. السلطات السعودية تعتمد إجراءات جديدة في…

2022-06-03 / 10:28
Photo of السعودية: موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج

السعودية: موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج

2022-06-02 / 12:44
Photo of افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية بمقر الايسيسكو بالرباط

افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية بمقر الايسيسكو بالرباط

2022-06-01 / 17:49
Photo of التوفيق: “الحج لمن استطاع اليه.. وما زدنا حتى فرنك من جهتنا”

التوفيق: “الحج لمن استطاع اليه.. وما زدنا حتى فرنك…

2022-05-30 / 17:58
Photo of التوفيق: “لا دخل لنا في تحديد السن.. ونحتفظ للأزواج بحق الحج بعد رفع هذا الشرط”

التوفيق: “لا دخل لنا في تحديد السن.. ونحتفظ للأزواج…

2022-05-30 / 17:54
Photo of يهم الحجاج.. مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم هو 63 ألفا و800 درهما

يهم الحجاج.. مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم هو 63…

2022-05-23 / 12:25
Photo of التوفيق: سنحتفظ بحق الحج لموسم آخر لمن تعذر عليه هذه السنة

التوفيق: سنحتفظ بحق الحج لموسم آخر لمن تعذر عليه…

2022-05-17 / 15:56

تعليق واحد

  1. يبـقـى لقــاح ضــد التكـلاخ و الغبـــاء، الـى أيـن تـذهبـون ؟ لقـد طفــح الكيــل وبـلـغ السيــل الـزبـى ، كـفـى مـن استغـلال الظــرف والاتجـار فـي الوبـــاء إنهـا محــاولة خبيـثـة ولعبــة سياسـية تجـاريـة وتـرهيـب ودعــاية عالميــة لفـرض اللقـاح وتـرويض البشـر ، قــد يسـلط الله عليكم أكبـر وأكثــر من هـذه الجــائحات إذا تمسكتـم بهـذه العقليـــة المتحجــرة…عـودوا الى الله وادعـوه خـوفـا وطمعــا ليـرفـع عنــا الوبــاء والبــلاء و الغبـــــاء…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق