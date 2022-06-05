الأردن.. مقتل طيارين عسكريين في تحطم طائرة تدريب

هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الأردني مقتل طيارين في حادث تحطم طائرة في شمال البلاد أثناء التدريب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

وأضاف المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة مصرع كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الطيارين

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