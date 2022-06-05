الأردن.. مقتل طيارين عسكريين في تحطم طائرة تدريب
هبة بريس _ وكالات
أعلن الجيش الأردني مقتل طيارين في حادث تحطم طائرة في شمال البلاد أثناء التدريب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.
وأضاف المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة مصرع كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الطيارين
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18 تعليقات
اللهم ارحم الفقيدين وانا لله وانا اليه راجعون.
الله يرحمهم برحمته الواسعة وان يسكنهم فسيح جناته ..
ربي يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وإنا لله وأنا اليه راجعون البقاء لله رب العالمين..
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين..
الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ان لله وان اليه راجعون..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربي يرحمهم ويصبر اهلهم يارب .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله مشهد يوجع القلب انها ميتة الشهداء اللهم تقبلهم عندك يارب ..
الله يرحمهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان …
الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه اللهم امين يارب العالمين تعازياتنا الحارة للشعب الاردني الشقيق..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم وصبر اهلهم يا رب العالمين واجعلهم في جناتك خالدون ..
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتقبلهم شهداء عندك وارزق اهلهم الصبر والسلوان اللهم امين يارب العالمين..
تعازينا الحارة للشعب الاردني في فقدان طيارين وعزائنا واحد ..
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم ارحم الفقيدين ونتمنى السلامة لجميع الطيارين المتدربين وأخذ الحيطة والحذر..
اللهم يرحمهم ويوسع عليهم انشاء الله ويسكنهكطم فسيح جناته وتعاوينا للشعب الاردني الشقيق الغالي.
الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة شهداء وابطال الأمة..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر عائلاتهم وذويهم..
اللهم أكرمهم بالجنة وأزرق اهلهم الصبر والسلوان وانا لله وأنا إليه راجعون..
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..