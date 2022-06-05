بنغلاديش.. مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بعد حريق بمستودع حاويات

هبة بريس _ وكالات

نشب حريق هائل في مستودع للحاويات بالقرب من مدينة ساحلية في جنوب شرق بنغلاديش، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، حسبما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية محلية الأحد، فيما يكافح عناصر الإطفاء للسيطرة على الحريق.

واندلع الحريق في مستودع “بي إم إنلاند كونتينر”، وهو مشروع هولندي – بنغلاديشي مشترك، حوالي منتصف ليل السبت بعد انفجارات في حاوية كانت مليئة بمواد كيماوية.

ويقع المستودع في منطقة تشيتاغونغ الواقعة على بعد 216 كيلومترا إلى جنوب شرق العاصمة دكا.

وكان من بين القتلى خمسة من عناصر الإطفاء في الأقل، وفقا للبريغادير جنرال معين الدين، مدير عام إدارة الاطفاء والدفاع المدني في بنغلاديش، الذي أضاف أن 15 آخرين من عناصر الإطفاء يعالجون من إصابات بحروق.

ووقعت عدة نوبات من الانفجارات بعد الانفجار الأول مع استمرار انتشار النيران، على حد قول معين الدين.

وتم استدعاء خبراء متفجرات من الجيش البنغلاديشى لمساعدة عناصر الإطفاء. وذكر مسؤولون وتقارير إعلامية محلية أن الانفجارات حطمت نوافذ المباني المجاورة وشعر بها أشخاص على مسافة أربعة كيلومترات.

وما يزال عناصر الإطفاء يعملون على السيطرة على الحريق الأحد.

وبلغ عدد القتلى 28 حتى وقت متأخر من صباح الأحد، وفقا لمحطة تلفزيون “إيكاتور”، وقال الجراح المدني في المنطقة إن العدد قد يرتفع أكثر.

وتوفى العديد من الجرحى لدى وصولهم إلى مستشفى كلية تشاتوغرام للطب، في حين تم انتشال باقي الجثث من موقع الحريق.

ويعتقد أن العديد من الحاويات في المستودع تحتوي على مواد كيميائية. ويتعامل المستودع مع البضائع للتصدير والاستيراد ويقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من ميناء تشيتاغونغ البحري الرئيسي في البلاد.

ويشار إلى أن بنغلاديش لديها تاريخ من الكوارث الصناعية، بما فيها كارثة المصانع التي اشتعلت فيها النيران مع عمال كانوا محاصرين بداخلها. وألقت مجموعات مراقبة باللوم على الفساد والتراخي في تطبيق لوائح السلامة في وقوع هذه الحوادث المميتة على مر السنين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0