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طقس الأحد ..سماء غائمة مع تشكل قطرات متفرقة

2022-06-05 / 08:51
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، تشكل كتل ضبابية أو قطرات مطرية متفرقة في بعض المناطق قرب السواحل.

.وستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلسين الكبير والمتوسط و شرق المملكة مع قطرات متفرقة، فيما ستكون الأجواء نسبيا حارة بأقصى الجنوب الشرقي
.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالجنوب والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 14 درجة بالأطلس، وما بين 20 و 27 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي جهات المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالبوغاز وشمال الجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان ما بين الصويرة وأكادير وجنوب الداخلة

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