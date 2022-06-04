عرضّا 3 فتيات للسرقة بالسلاح الأبيض.. أمن سلا يوقف شخصين

2022-06-04 / 23:13
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هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، صباح اليوم السبت 4 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وقد جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بتعريض ثلاثة فتيات لمحاولة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وباستخدام أقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية تحمل شعارات لأحد فصائل مشجعي كرة القدم المحلية.

وقد أسفرت إجراءات الضبط والجس الوقائي المنجزين في هذه القضية، عن حجز السلاح الأبيض والأقنعة الحاجبة للمعطيات التشخيصية المستعملة في محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورط المشتبه فيهما في أعمال لها علاقة بالشغب الرياضي.

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