“الفاو”: ارتفاع قياسي لأسعار القمح في الاسواق الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة بأن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت بشكل طفيف في مايو للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح والدواجن.

بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 157.4 نقطة في أيار /مايو 2022، بانخفاض 0.6 في المائة عن أبريل. ولكن ظل المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، أعلى بنسبة 22.8 في المائة مما كان عليه في أيار /مايو العام الماضي.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 2.2 في المائة عن الشهر الماضي، وبالمقدمة أسعار القمح، التي ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة عن أبريل و56.2 في المائة عن قيمتها في العام السابق. وتسبب حظر التصدير الذي أعلنته الهند والمخاوف بشأن ظروف المحاصيل في العديد من البلدان المصدرة الرئيسية بالإضافة إلى انخفاض آفاق الإنتاج في أوكرانيا بسبب الحرب، بارتفاع أسعار القمح العالمية، التي بلغ متوسطها أقل بنسبة 11 في المائة فقط عن المستوى قياسي تم الوصول إليه في آذار /مارس 2008. كما ارتفعت أسعار الأرز الدولية بشكل عام.

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