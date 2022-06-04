الصورة تعبيرية

“الفاو”: ارتفاع قياسي لأسعار القمح في الاسواق الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا

2022-06-04 / 22:23
0
هبة بريس - وكالات

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة بأن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت بشكل طفيف في مايو للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح والدواجن.

بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 157.4 نقطة في أيار /مايو 2022، بانخفاض 0.6 في المائة عن أبريل. ولكن ظل المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، أعلى بنسبة 22.8 في المائة مما كان عليه في أيار /مايو العام الماضي.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 2.2 في المائة عن الشهر الماضي، وبالمقدمة أسعار القمح، التي ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة عن أبريل و56.2 في المائة عن قيمتها في العام السابق. وتسبب حظر التصدير الذي أعلنته الهند والمخاوف بشأن ظروف المحاصيل في العديد من البلدان المصدرة الرئيسية بالإضافة إلى انخفاض آفاق الإنتاج في أوكرانيا بسبب الحرب، بارتفاع أسعار القمح العالمية، التي بلغ متوسطها أقل بنسبة 11 في المائة فقط عن المستوى قياسي تم الوصول إليه في آذار /مارس 2008. كما ارتفعت أسعار الأرز الدولية بشكل عام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمركز تجاري

الولايات المتحدة.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمركز…

2022-06-04 / 21:52
Photo of الهند .. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمصنع للمواد الكيماوية

الهند .. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمصنع للمواد…

2022-06-04 / 19:16
Photo of العثور على جثتي شابين في طائرة تابعة للخطوط الجزائرية

العثور على جثتي شابين في طائرة تابعة للخطوط الجزائرية

2022-06-04 / 18:27
Photo of تقرير ..المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المجنسين باسبانيا

تقرير ..المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المجنسين باسبانيا

2022-06-04 / 18:14
Photo of منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا وارد تماما

منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا…

2022-06-04 / 17:12
Photo of حاولا الهجرة سرا.. العثور على جثتي شخصين داخل أجزاء طائرة جزائرية

حاولا الهجرة سرا.. العثور على جثتي شخصين داخل أجزاء…

2022-06-04 / 16:42
Photo of أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية

أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية

2022-06-04 / 15:41
Photo of دخل مستشفى وطعن 3 أشخاص.. جريمة جديدة تهز لوس أنجلوس

دخل مستشفى وطعن 3 أشخاص.. جريمة جديدة تهز لوس…

2022-06-04 / 15:05
Photo of بنزيمة يتنازل عن استئناف الحكم ضده في قضية “الشريط الجنسي”

بنزيمة يتنازل عن استئناف الحكم ضده في قضية “الشريط…

2022-06-04 / 14:08
Photo of حادثة قطار بألمانيا.. فرق الإنقاذ تواصل محاولات انتشال الضحابا

حادثة قطار بألمانيا.. فرق الإنقاذ تواصل محاولات انتشال الضحابا

2022-06-04 / 12:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق