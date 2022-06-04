الرشيدية : الوزير صديقي يزور أول وحدة متخصصة في تصنيف وتلفيف وتصدير تمر المجهول بالمغرب(فيديو)

هبة بريس – الرشيدية

على مستوى جماعة واد النعام بإقليم الرشيدية، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي رفقة والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد بوشعاب يحضيه بزيارة أول وحدة متخصصة في تصنيف وتلفيف وتصدير تمر المجهول بالمغرب بسعة تخزين تقدر ب 3000 طن في السنة وسعة إنتاج تناهز 13300 طن من تمور المجهول سنويا.

باستثمار إجمالي قدره 190 مليون درهم و15 مليون درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تم إنشاء هذه الوحدة على مساحة إجمالية تناهز 4,8 هكتار منها 1,4 هكتار مغطاة، وتتوفر على غرفة تبريد و8 غرف تجميد.

كاميرا الجريدة زارت الوحدة وانجزت الربورتاج التالي :



يشار ان الوزير محمد صديقي قام أمس الجمعة 03 يونيو الجاري، بزيارة ميدانية لإقليم الرشيدية، همت زيارة عدد من مشاريع التنمية الفلاحية في إطار تنزيل الاستراتيجية الجيل الاخضر 2020-2030.

رافقه خلال هذه الزيارة، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، والمهنيون، والسادة المنتخبون و وفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

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