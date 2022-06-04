الولايات المتحدة.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمركز تجاري

2022-06-04 / 21:52
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هبة بريس - وكالات

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق للنار في مركز تجاري بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية.

وأضافت الشرطة أن “3 من الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة، وتتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما”.

وذكرت قناة “سي بي اس” التلفزيونية، أن “الحادث وقع في مركز للتسوق، حيث كان في ذلك الوقت حوالي 100 شخص”.

وبحسب القناة: “تم إغلاق الشوارع المجاورة للمركز التجاري، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث”.

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