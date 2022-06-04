مليلية ..تفكيك شبكة اجرامية تستغل القاصرين لتهريب الحشيش

2022-06-04 / 20:47
0
هبة بريس - متابعة

فككت عناصر الحرس المدني الإسباني، في مليلية المحتلة، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات والاتجار في البشر بحسب ما أوردته وسائل اعلام محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشبكة الإجرامية كانت تجند قاصرين فقراء لاستخدامهم في أغراض غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهريبها من المغرب عبر السياج الحدودي.

ومكنت هذه العملية تضيف المصادر ذاتها من توقيف 24 شخصا يحملون الجنسية الإسبانية ويقيمون في مدينة مليلية المحتلة، واغلبهم لديهم سوابق جنائية واسعة، تُنسب إليهم جرائم الاتجار بالبشر والتنظيم الإجرامي وجرائم الاتجار بالمخدرات المستمرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عرضّا 3 فتيات للسرقة بالسلاح الأبيض.. أمن سلا يوقف شخصين

عرضّا 3 فتيات للسرقة بالسلاح الأبيض.. أمن سلا يوقف…

2022-06-04 / 23:13
Photo of بن جرير ..توقيف عامل بناء لتورطه في قتل زميله

بن جرير ..توقيف عامل بناء لتورطه في قتل زميله

2022-06-04 / 21:09
Photo of نزلاء سجن القنيطرة في رحاب المعرض الدولي للكتاب بالرباط

نزلاء سجن القنيطرة في رحاب المعرض الدولي للكتاب بالرباط

2022-06-04 / 20:21
Photo of شبح الانتحار يُحرك المجتمع المدني بشفشاون أمام صمت الحكومة

شبح الانتحار يُحرك المجتمع المدني بشفشاون أمام صمت الحكومة

2022-06-04 / 19:11
Photo of العرائش ..رابطة حقوقية تكشف تعرض قاصر لاستغلال وابتزاز جنسي

العرائش ..رابطة حقوقية تكشف تعرض قاصر لاستغلال وابتزاز جنسي

2022-06-04 / 18:51
Photo of برلمانية تسائل بنموسى حول ظاهرة تعاطي المخدرات بالمؤسسات التعليمية

برلمانية تسائل بنموسى حول ظاهرة تعاطي المخدرات بالمؤسسات التعليمية

2022-06-04 / 18:06
Photo of تقنين القنب الهندي: رافعة لتحرير إمكانات القطاع

تقنين القنب الهندي: رافعة لتحرير إمكانات القطاع

2022-06-04 / 17:33
Photo of بنسعيد يتباحث مع نائبة وزير خارجية النمسا ووزير الثقافة والتواصل السنغالي

بنسعيد يتباحث مع نائبة وزير خارجية النمسا ووزير الثقافة…

2022-06-04 / 16:11
Photo of فيدرالية: قطاع القنب الهندي المقنن عنصر مهم لتحقيق التنمية

فيدرالية: قطاع القنب الهندي المقنن عنصر مهم لتحقيق التنمية

2022-06-04 / 13:38
Photo of المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعرف باختصاصاته بمعرض الكتاب (+فيديو)

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعرف باختصاصاته بمعرض الكتاب (+فيديو)

2022-06-04 / 13:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق