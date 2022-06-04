مليلية ..تفكيك شبكة اجرامية تستغل القاصرين لتهريب الحشيش

هبة بريس - متابعة

فككت عناصر الحرس المدني الإسباني، في مليلية المحتلة، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات والاتجار في البشر بحسب ما أوردته وسائل اعلام محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشبكة الإجرامية كانت تجند قاصرين فقراء لاستخدامهم في أغراض غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهريبها من المغرب عبر السياج الحدودي.

ومكنت هذه العملية تضيف المصادر ذاتها من توقيف 24 شخصا يحملون الجنسية الإسبانية ويقيمون في مدينة مليلية المحتلة، واغلبهم لديهم سوابق جنائية واسعة، تُنسب إليهم جرائم الاتجار بالبشر والتنظيم الإجرامي وجرائم الاتجار بالمخدرات المستمرة.

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