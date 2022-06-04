قنصلية المملكة بليون تقرب خدماتها ليوم كامل للمغاربة القاطنين “بغرونوبل”
واصلت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ليون تنقلها و زياراتها الميدانية إلى مختلف أرجاء جهة أوفيرن رون ألب Auvergne-Rhône-Alpe بحلول فريق عمل قنصلي متكامل يوم السبت 4 يونيو 2022 بمدينة غرونوبل Grenoble.
و قد تم خلال هذا اليوم، الذي تزامن مع إعلان الإنطلاقة الرسمية لعملية مرحبا لهذا العام في 5 يونيو الجاري، تقديم خدمات قنصلية و اجتماعية للمئات من أفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه المدينة و ضواحيها و تسليمهم الوثائق الرسمية الجاهزة من جوازات سفر و بطائق التعريف الوطنية و عقود عدلية و غيرها، و ذلك في أفق بداية العطلة الصيفية خلال الأيام القليلة القادمة.
هذا و قد التقى القنصل العام للمملكة بليون، زهير الجبرائلي، بهذه المناسبة بالعديد من الفعاليات الجمعوية المغربية التي تنشط في مختلف المجالات الثقافية و الفنية و الرياضية و تداول معهم حول سبل و آليات تعزيز التعاون من أجل توثيق عرى التواصل مع سائر أفراد الجالية المغربية في الجهة و تقريب الإدارة إليهم و خدمتهم بشكل أفضل. كما كانت أيضا مناسبة عقد خلالها السيد القنصل العام لقاءات مع العديد من المنتخبين المحليين و على رأسهم عمدة مدينة “ايريشول” السيد “رينزو سولي “الذي تناول معه أوجه التعاون بين بلدية المدينة و القنصلية العامة للمملكة بليون.
تعليق واحد
عمل مفيد جدا للجالية.
لكن لماذا لاتقومون بنفس العمل معنا في مدينة نيس؟!
منذ 1990وانا اسمع عن احتمالية افتتاح القنصلية بهذه المدينة….. وحتى هاتف القنصلية لايجيب.اتمنى ان تاتوا الى نيس.وشكرا