اضراب أساتذة التعليم العالي يدفع عدد من الكليات الى تغيير تواريخ اجراء الامتحانات

هبة بريس - الرباط

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنفيذ 72 ساعة إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من الاسبوع المقبل وذلك إحتجاجا على عدم تلبية مجموعة من المطالب المهمة والآنية لرجال ونساء التعليم العالي والبحث العلمي

واضطرت مجموعة من الكليات لتغيير تواريخ الامتحانات التي كان مرتقبا أن تجريها لآلاف الطلبة الأسبوع المقبل ,بسبب اعلان نقابة التغليم العالي عن خوض الاضراب .

و تطالب النقابة بالإفراج عن نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين (23 منصب لدورة شتنبر 2021) وصرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.

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