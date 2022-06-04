عبد اللطيف ميراوي

اضراب أساتذة التعليم العالي يدفع عدد من الكليات الى تغيير تواريخ اجراء الامتحانات

2022-06-04 / 20:09
0
هبة بريس - الرباط

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنفيذ 72 ساعة إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من الاسبوع المقبل وذلك إحتجاجا على عدم تلبية مجموعة من المطالب المهمة والآنية لرجال ونساء التعليم العالي والبحث العلمي

واضطرت مجموعة من الكليات لتغيير تواريخ الامتحانات التي كان مرتقبا أن تجريها لآلاف الطلبة الأسبوع المقبل ,بسبب اعلان نقابة التغليم العالي عن خوض الاضراب .

و تطالب النقابة بالإفراج عن نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين (23 منصب لدورة شتنبر 2021) وصرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : كلية الآداب على وقع صفيح ساخن بسبب الترشح الى العمادة

أكادير : كلية الآداب على وقع صفيح ساخن بسبب…

2022-06-04 / 14:22
Photo of سطات…مؤسسة الكرايم ترفع اللواء الأخضر للمدارس الايكولوجية (صور)

سطات…مؤسسة الكرايم ترفع اللواء الأخضر للمدارس الايكولوجية (صور)

2022-06-04 / 14:05
Photo of بعد فضيحة كلية سطات.. الحكومة تعين عميدة جديدة بجامعة الحسن الأول

بعد فضيحة كلية سطات.. الحكومة تعين عميدة جديدة بجامعة…

2022-06-02 / 16:36
Photo of زيادة أسعار الكتب المدرسية.. الحكومة: ندرس طلب الناشرين

زيادة أسعار الكتب المدرسية.. الحكومة: ندرس طلب الناشرين

2022-06-02 / 15:46
Photo of بنموسى: “قرابة مليوني تلميذ استفادوا من دروس الدعم خلال شهرين”

بنموسى: “قرابة مليوني تلميذ استفادوا من دروس الدعم خلال…

2022-06-02 / 11:45
Photo of تتويج جامعة محمد الأول بجائزة الملتقى الأول للحضارت والمغامرات الدولي بالأردن

تتويج جامعة محمد الأول بجائزة الملتقى الأول للحضارت والمغامرات…

2022-06-02 / 11:14
Photo of انطلاق الدورة الرابعة للأيام الدراسية الدولية بتزنيت

انطلاق الدورة الرابعة للأيام الدراسية الدولية بتزنيت

2022-06-01 / 17:35
Photo of “قافلة كرة القدم النسوية في الوسط المدرسي” تحط الرحال بالجديدة

“قافلة كرة القدم النسوية في الوسط المدرسي” تحط الرحال…

2022-06-01 / 14:27
Photo of سطات ..التدبير المادي والمالي على طاولة جماعة الممارسات المهنية “الالتزام”

سطات ..التدبير المادي والمالي على طاولة جماعة الممارسات المهنية…

2022-06-01 / 11:45
Photo of بنموسى ..مشاورات “تجويد المدرسة ” مستمرة وسيتم تقاسم مخرجاتها

بنموسى ..مشاورات “تجويد المدرسة ” مستمرة وسيتم تقاسم مخرجاتها

2022-05-31 / 18:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق