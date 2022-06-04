تجديد الثقة في الكاميروني غريغوار نجاكا لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الافريقي للبث

تم تجديد الثقة في الكاميروني، غريغوار نجاكا، لولاية ثالثة من أربع سنوات، مديرا عاما للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي والتلفزيوني، وذلك خلال الدورة ال 13 للجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في دكار (السنغال).

وعلم لدى الاتحاد أن الجمعية العامة تميزت أيضا بانعقاد الدورة ال 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد ومقره في دكار، يومي 2 و3 يونيو تحت شعار “دور وسائل الإعلام الإفريقية في إدارة مخاطر الكوارث“، بمشاركة مهنيي التلفزيون من عدة دول من بينها المغرب، الممثل من قبل محمد عبد النور، مدير العلاقات مع المنظمات الدولية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.

وفي اتصال أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، قال أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إنه “فوجئ للغاية” بالتصريح الذي أدلى به ممثل الجزائر في هذه الجمعية العامة ال 13 بشأن انتخاب النائب الثاني لرئيس الاتحاد، موضحا أن هذه الانتخابات “تتم بالتناوب” وأن المغرب لم ينسحب إطلاقا كما ادعى المندوب الجزائري.

وقال المصدر ذاته إن الانتخابات جرت في ظل “ظروف طبيعية”، رافضا المزاعم الواردة في شريط فيديو للجزائري، نقلته الوكالة الرسمية لبلاده وكالة الأنباء الجزائرية.

وقد احتفظ المغرب بمقعده كعضو في المجلس التنفيذي للاتحاد.

وخلال هذه الجمعية العامة ال 13، تم انتخاب الرواندي آرثر أسيموي رئيسا لهذه الهيئة الإفريقية.

وجرت الانتخابات تحت إشراف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد ريمون تشيكو، وبذلك سيقود نجاكا أنشطة الاتحاد للسنوات الأربع القادمة.

ووفقا لأعضاء مجلس الإدارة، فإن هذا التجديد مرتبط بجودة العمل الذي قام به نجاكا على رأس هذه المنظمة منذ أن تولى زمام الأمور في عام 2016.

وسيعمل بشكل خاص خلال ولايته الثالثة على إنجاز مبنى المقر الرئيسي للمنظمة في دكار، وتحسين العلاقات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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