الهند .. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمصنع للمواد الكيماوية

قال مسؤول في الشرطة إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في انفجار يوم السبت في مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند.

وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ لرويترز إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن نيودلهي.

وأضاف سينغ قائلا “الشركة مسجلة على أنها لتصنيع المعدات الإلكترونية، ويتم الآن التحقق من المواد الكيماوية التي يتم استخدامها”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0