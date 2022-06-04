الهند .. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمصنع للمواد الكيماوية

2022-06-04 / 19:16
3

قال مسؤول في الشرطة إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في انفجار يوم السبت في مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند.

وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ لرويترز إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن نيودلهي.

وأضاف سينغ قائلا “الشركة مسجلة على أنها لتصنيع المعدات الإلكترونية، ويتم الآن التحقق من المواد الكيماوية التي يتم استخدامها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الفاو”: ارتفاع قياسي لأسعار القمح في الاسواق الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا

“الفاو”: ارتفاع قياسي لأسعار القمح في الاسواق الدولية بسبب…

2022-06-04 / 22:23
Photo of الولايات المتحدة.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمركز تجاري

الولايات المتحدة.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمركز…

2022-06-04 / 21:52
Photo of العثور على جثتي شابين في طائرة تابعة للخطوط الجزائرية

العثور على جثتي شابين في طائرة تابعة للخطوط الجزائرية

2022-06-04 / 18:27
Photo of تقرير ..المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المجنسين باسبانيا

تقرير ..المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المجنسين باسبانيا

2022-06-04 / 18:14
Photo of منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا وارد تماما

منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا…

2022-06-04 / 17:12
Photo of حاولا الهجرة سرا.. العثور على جثتي شخصين داخل أجزاء طائرة جزائرية

حاولا الهجرة سرا.. العثور على جثتي شخصين داخل أجزاء…

2022-06-04 / 16:42
Photo of أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية

أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية

2022-06-04 / 15:41
Photo of دخل مستشفى وطعن 3 أشخاص.. جريمة جديدة تهز لوس أنجلوس

دخل مستشفى وطعن 3 أشخاص.. جريمة جديدة تهز لوس…

2022-06-04 / 15:05
Photo of بنزيمة يتنازل عن استئناف الحكم ضده في قضية “الشريط الجنسي”

بنزيمة يتنازل عن استئناف الحكم ضده في قضية “الشريط…

2022-06-04 / 14:08
Photo of حادثة قطار بألمانيا.. فرق الإنقاذ تواصل محاولات انتشال الضحابا

حادثة قطار بألمانيا.. فرق الإنقاذ تواصل محاولات انتشال الضحابا

2022-06-04 / 12:15

‫3 تعليقات

  3. هاذ المصانع والمواد كميائية و….هوما السبب فتقب طبقة الازون والتلوت ومزال زايدين فيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق