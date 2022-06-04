العثور على جثتي شابين في طائرة تابعة للخطوط الجزائرية

هبة بريس - وكالات

عثر اليوم السبت على جثتين لشابين، بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، حسب ما تناقلته وسائل اعلام محلية.

وقالت صحف جزائرية أنه تم العثور على الجثتين في أجزاء طائرة كانت متوقفة بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة.

واضافت أن الأمر يتعلق بشخصين يتراوح عمرهما بين 20 و23 سنة. بينما أشارت “الشروق” إلى أن تحقيقا فُتح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائر لتحديد ظروف الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0