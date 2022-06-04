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تقرير ..المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المجنسين باسبانيا

2022-06-04 / 18:14
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هبة بريس - وكالات

قال المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا أن ما مجموعه 144 ألف و12 أجنبيا مقيما في إسبانيا حصلوا على الجنسية الإسبانية عام 2021، بزيادة 14,1٪ عن العام السابق، مشيرا إلى أن المغاربة يحتلون الصدارة بـ42 ألف شخص أي بنسبة 29.2٪.

وحسب بيانات المعهد فإن الجزائريين الحاصلين على الجنسية الإسبانية والمقيمين فيها احتلوا المركز الثاني على المستوى المغاربي، حيث وصل عددهم 2074 جزائريا، ويليهم الموريتانيون بـ367 شخصا، فيما غابت معطيات تونس وليبيا عن الإحصاء.

ويحتل الكولومبيون وفق المعهد الإسباني، المركز الثاني بعد المغرب بـ 8328 شخصا ضمن أكثر الأجانب حصولا على الجنسية الإسبانية، ويليهم الإكوادوريون بـ 8325 شخصا، وبوليفيا بـ8311.

وبشأن طريقة اكتساب الجنسية الإسبانية، أفاد المعهد بأن أغلب الأجانب حصلوا عليها عن طريق الإقامة لمدة 10 سنوات على الأقل بشكل قانوني ومستمر ومباشر، مسجلا أن عددهم وصل إلى 121 ألف و760 شخصا، لافتا أن أغلبهم استغرق 14 سنة.

أما الحالات الأخرى والبالغ عددها 21 ألف و712 شخصا، أوضح المعهد أنها كانت لأشخاص كان والدهم أو أمهم من أصل إسباني أو ولدوا في إسبانيا، مضيفا أن المغرب يتصدر الدول الحاصلة على الجنسية عبر المولودين خارج إسبانيا بـ 22 ألف و700 شخص.

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‫2 تعليقات

  1. بالفعل لى زبل سى زبله يغرققق فيها كلاك الضروريه قصيتها بسكل عامه لأن إسبانيا فرنسيه دوله سقيقه وحافطت عليها ودخلتلهم لكى تنعم بالأمن والإستقرار مريا حنسيه علويه الداحله لعمليه العلميه عبور مرحبا هن نساء دوله المعيّنه حره عن بعد متفرده رمصان والإحتفاط

  2. المعيّنه ممتنعه عن الإمضاء محدده بالمحان

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