برلمانية تسائل بنموسى حول ظاهرة تعاطي المخدرات بالمؤسسات التعليمية

هبة بريس - الرباط

وجهت البرلمانية عن حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، قلوب فيطح، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موضوع انتشار التدخين والمخدرات في المؤسسات التعليمية.

وجاء في سؤال عضو فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، أن المؤسسات التعليمية تعرف انتشاراً مخيفاً لمجموعة من الظواهر السلبية، خصوصاً تعاطي التدخين والمخدرات، حيث سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن دق ناقوس الخطر حول هذا الموضوع في رأيه الموسوم بـ”مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، الصادر في الربع الأول من هذه السنة، معلنا أن 63.3 في المائة من العينة المستجوية بين التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 13 و17 سنة، صرحوا أنهم استهلكوا القنب الهندي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وأن 13.3 منهم سبق أن استهلكوا الكحول، و5 في المائة استهلكوا المؤثرات العقلية، و1.4 في المائة استهلكوا الكوكايين.

وأضافت النائبة البرلمانية في سؤالها ان المنتظم الدولي يحتفي باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يوافق 31 ماي من كل سنة، بهدف تحسيس الأفراد والدول ومنظمات المجتمع المدني بأضرار تعاطي التبغ، وتشجيعهم على التفكير الجماعي لابتكار حلول مبدعة وخلاقة لهذه الآفة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن أرقام مهولة حول انتشار التدخين بين التلاميذ، حيث أفادت أنه يبلغ 6 بالمائة في صفوف المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة.

وأردفت النائبة البرلمانية قائلة “يسائل منظومتنا التربوية برمتها، خصوصاً ما يتعلق بالجهود المبذولة لحماية الناشئة وتأمين الفضاءات التربوية ضد الآفات الضارة، وفي مقدمتها التدخين والمخدرات” متسائلة عن التدابير والإجراءات المتخذة لمحاربة التدخين والمخدرات وحماية المتمدرسين من أضرارها.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6