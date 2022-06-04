منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا وارد تماما
هبة بريس - وكالات
أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسيس، أن ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، وارد تماما.
وقال غيبريسيس أمس الجمعة، في مؤتمر الأمن “Globsek-2022” في براتيسلافا “مايزال هناك تهديد حقيقي وواضح بظهور نوع جديد أكثر ضراوة (من فيروس SARS-CoV-2) يمكن أن يقاوم التعرض للقاحاتنا”.
وأعرب مدير المنظمة عن قلقه إزاء “الاتجاهات السائدة في بعض المناطق” على وجه الخصوص، حيث إن عدد الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ آخذ في الارتفاع، مؤكدا أنه “من السابق لأوانه القول إن الوباء قد انتهى”.
وأضاف أنه من الصعب للغاية التكهن بكيفية تطور الفيروس، إذ أن المتحورات المستقبلية المحتملة قد تكون معدية أكثر، لكن لا يمكن التنبؤ بمدى قسوتها من حيث شدة المرض.
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20 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات اتقوا الله فينا كانت كذبة ابريل والآن كذبة مايو هههههههههههه
لقد تلقينا الجرعات التلاثة لماذا نتخوف من هذه السلالات الجديدة هههههههههههه.
إنها لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية تريد السيطرة علينا مرة أخرى والاغلاق ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تريدون ترويج والرواج اللقاحات ولكن الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه.
ألا تظنون هناك أخطر من ذالك الذي عشناه خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا منذ سنتين والآن تقولون هناك ظهور سلالة جديدة لكورونا هههههههههههه.
منظمة الصحة تقول بلسانها أن هذه السلالة لاينفع معها اللقاحات ربما ينفع معها التشرد والمجاعة والبطالة والفساد المالي والاسعار الملتهبة والمعيشة القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المنظمة الصحة تقول أن اللقاحات لاتنفع إذ ما الحل الأفضل لنواجه هذه السلالة هههههههههههه.
ماكفايا استهزءات وتمثيليات لامحل لها من الوجود اتقوا الله فينا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
هل تريدون إعادة الاغلاق مرة أخرى بعد ما تنفسنا شيئا ما والآن تقومون بتخويفنا والاستعداد إلى ما سيحصل هههههههههههه.
Sulala lakter khotora filmaghrib hiya Tafashi virus lmokhdirat, hada howa lvirus l9atel yajib moharabat lmokhadirat
لماذا هذه الاكاذيب والابتزازات على علمنا ان كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تعود بسلالة؛ ماهذا التخلف العقلي لم نعد نفهم أي شيء هههههههههههه.
لحد الآن لم تفهموا الوباء الذي طالما عانى منه الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش وعيشة راضية وبكرامة هذآ هو الوباء الحقيقي والفاهم يفهم هههههههههههه
الأسعار المرتفعة والمحروقات والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها لايكفيكم هذآ والآن تقولون هناك ظهور سلالة جديدة لكورونا هههههههههههه
للاسف الشديد المنظمة الصحة معلنة على حرب ضد البشرية أصلا تم تخديرنا بالجرعات التلاثة ماكفايا استهزءات علينا حسبنا الله ونعم الوكيل.
كما يقال (امشينا فيها هذه المرة هههههههههههه.)
إنها خلق البلبلة فقط ومسرحية ديبلوماسية تسيطر على العالم بأكمله لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
ما كفايا تخويفنا لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود…
استغفروا الله ما كفايا أكاذيب على البشرية كل مرة نسمع بفيروسات جديدة ؛ كفيروس جدري القردة والآن السلالة الجديدة لكورونا هههههههههههه..
متى ستنتهي هذه اللعبة السياسية عندكم لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل..
لقد نفذ الصبر ولم نعد نتحمل وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية وبقراراتكم التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.