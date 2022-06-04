حاولا الهجرة سرا.. العثور على جثتي شخصين داخل أجزاء طائرة جزائرية

2022-06-04 / 16:42
0
هبة بريس - وكالات

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر في بيان العثور على جثتين بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وذكرت المديرية أن الطائرة كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، في الجزائر العاصمة.

وأوضحت أن العملية تمت على الساعة الخامسة صباحا، مضيفة أن الأمر يتعلق بشخصين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائر لتحديد ظروف الحادث.

وكشف موقع “النهار أون لاين” أن الشخصين حاولا الهجرة غير الشرعية والوصول إلى أوروبا بالاختباء في طائرة جزائرية من طراز “آيرباص 330”.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر أن الطائرة قامت برحلة يوم الجمعة، انطلاقا من مطار العاصمة باتجاه مدينة برشلونة الإسبانية، ثم عادت في رحلة الإياب خلال اليوم نفسه في حدود الساعة التاسعة مساء.

وأوضح “النهار أون لاين” أن الشخصين اللذان عثر على جثتيهما فارقا الحياة اختناقا بسبب نقص الأوكسجين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الهند .. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمصنع للمواد الكيماوية

الهند .. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمصنع للمواد…

2022-06-04 / 19:16
Photo of العثور على جثتي شابين في طائرة تابعة للخطوط الجزائرية

العثور على جثتي شابين في طائرة تابعة للخطوط الجزائرية

2022-06-04 / 18:27
Photo of تقرير ..المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المجنسين باسبانيا

تقرير ..المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المجنسين باسبانيا

2022-06-04 / 18:14
Photo of منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا وارد تماما

منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا…

2022-06-04 / 17:12
Photo of أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية

أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية

2022-06-04 / 15:41
Photo of دخل مستشفى وطعن 3 أشخاص.. جريمة جديدة تهز لوس أنجلوس

دخل مستشفى وطعن 3 أشخاص.. جريمة جديدة تهز لوس…

2022-06-04 / 15:05
Photo of بنزيمة يتنازل عن استئناف الحكم ضده في قضية “الشريط الجنسي”

بنزيمة يتنازل عن استئناف الحكم ضده في قضية “الشريط…

2022-06-04 / 14:08
Photo of حادثة قطار بألمانيا.. فرق الإنقاذ تواصل محاولات انتشال الضحابا

حادثة قطار بألمانيا.. فرق الإنقاذ تواصل محاولات انتشال الضحابا

2022-06-04 / 12:15
Photo of لأول مرة منذ 2019.. وصول أول رحلة حج إلى السعودية

لأول مرة منذ 2019.. وصول أول رحلة حج إلى…

2022-06-04 / 12:06
Photo of فرنسا.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز الـ50 حالة

فرنسا.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز الـ50 حالة

2022-06-04 / 09:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق