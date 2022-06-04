الاستقلال : قرارات المغرب حيال تدبير عملية مرحبا على درجة كبيرة من الأهمية
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ابتداء من 5 يونيو.. انطلاق عملية “مرحبا 2022”

2022-06-04 / 16:24
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هبة بريس

تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن نسخة 2022 من عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من 5 يونيو 2022.

وأوضح بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن نسخة هذه السنة تتميز فضلا عن فتح مراكز للاستقبال بكل من المغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بافتتاح مواقع استقبال جديدة في المغرب لمواكبة عودة أفراد الجالية الذين من المتوقع أن يكون حضورهم مهما هذه السنة.

وأشار البلاغ إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تساهم في تنفيذ وتنسيق هذه العملية مع باقي المتدخلين، قامت بتشغيل 23 فضاء للاستقبال منها 17 فضاء داخل المغرب في موانئ طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الحسيمة والناظور، في معابر باب سبتة وباب مليلية، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس، وجدة أنجاد، أكادير المسيرة، فاس سايس، مراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة، وكذلك في باحات الاستراحة البحر الأبيض المتوسط والجبهة وتزاغين. و تم خلال هذه السنة افتتاح فضاءين جديدين في الرباط بمطار الرباط-سلا والمضيق بفتح باحة للاستراحة بسمير.

أما خارج التراب الوطني فتتواجد مراكز الاستقبال “مرحبا” الستة على مستوى الموانئ الأوروبية التالية: ألميريا، الجزيرة الخضراء، موتريل، سيت، مرسيليا وجنوة.

ويستمر تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية المعتادة على مستوى مراكز الاستقبال التابعة لعملية مرحبا داخل وخارج التراب الوطني، معززة بوجود المساعدات الاجتماعيات على متن سفن خلال المسافات الطويلة مثلما تم خلال نسخة 2021 من العملية.

وعبأت المؤسسة أكثر من 1000 شخص من أطر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطباء والأطر شبه الطبية والمتطوعين للاستماع لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج ومساعدتهم وتقديم الدعم والعون اللازمين لهم.

وأضاف البلاغ أن خدمة مرحبا متوفرة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، للتواصل على أرقام الهواتف التالية:

المكالمات من الخارج 00212537205566/00212537206666

الرقم الأخضر المجاني 0800002323 انطلاقا من المغرب

ايطاليا (جنوة) 00393516340327

فرنسا (مرسيليا) 0033624073765

فرنسا (سيت) 0033624073766

اسبانيا (موتريل) 0034602389703

إسبانيا (ألميريا) 0034631482637

اسبانيا (الجزيرة الخضراء) 0034631012349.

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‫4 تعليقات

  1. الله ينصروا الدى اطلق هده المبادره الطيبه العمليه العلميه عبور مرحبا لمحلس وزاره الشؤون الخارجيه لحكومه الدوله للمملكه كترحيب تام لمحلس ولايه الأمن الدوله للأنتربول لصمان سلامه واستقرار الحاليه المقيمه خارج أرض الوطن مريا حنسيه علويه رمصان والإحتفاط لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم هن نساء الدوله المعيّنه

  2. كان الجيل الاول من مغاربة العالم يقتصدون في الأكل والشرب والسكن والملبس من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب واليوم يعاني عدد منهم الأمرين هناك من تم الاستلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ويترامى بين الادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط الشي الدي يؤتر على الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها وبدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من مغاربة العالم لان مرحبا الحقيقية هي قضايا ومشاكل الجيل الأول لان الجيل التاني يرى كل شي في المعاملة بالادارات اتمنى حل جميع قضايا ومشاكل الجيل الأول اللهم قد بلغت

  3. لكي تنجح هذه العملية العبور مرحباً يجب على الحكومة أن تلغي الاختبار PCR.

  4. نتمنى ألا يتم الاغلاق عليهم بالاخص ظهور سلالة جديدة لكورونا هههههههههههه

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