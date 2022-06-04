بنسعيد يتباحث مع نائبة وزير خارجية النمسا ووزير الثقافة والتواصل السنغالي

2022-06-04 / 16:11
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هبة بريس

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مساء أمس الجمعة بالرباط، مباحثات ثنائية مع ايندجين تيريسا، نائبة وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالثقافة لجمهورية النمسا، وكذا مع وزير الثقافة والتواصل السنغالي، عبدولاي ديوب، وذلك على هامش الدورة ال27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم السبت، أن مباحثات السيد بنسعيد مع المسؤولة النمساوية همت تقوية العلاقات الثنائية بين الرباط وفيينا في مجالات الثقافة، وتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون والعمل المشتركين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم بالمناسبة الاتفاق على تبادل الزيارات بين مسؤولي الوزارتين في أفق وضع برنامج ثقافي مشترك بين المغرب والنمسا.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تباحث بنسعيد مع وزير الثقافة والتواصل السنغالي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب رفقة وفد هام مشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب.

وجرى التأكيد خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السينغال بقيادة قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس، والرئيس ماكي صال.

كما تم تناول تعزيز سبل التعاون بين المغرب والسنغال في مجالات الثقافة والتواصل، وتبادل الخبرات لاسيما في مجال التكوين الثقافي، والعمل على جعل الإنتاجات المغربية التلفزية والسينمائية متاحة أمام الجمهور السنغالي.

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