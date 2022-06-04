صورة تعبيرية

دخل مستشفى وطعن 3 أشخاص.. جريمة جديدة تهز لوس أنجلوس

2022-06-04 / 15:05
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هبة بريس - وكالات

تعرض مستشفى في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، الجمعة، لهجوم بسكين، أسفر عن طعن 3 من العاملين بالكادر الطبي.

وقالت شرطة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، إنها تلقت بلاغا في الـ3 و50 دقيقة مساء الجمعة، بشأن طعن اثنين من العاملين بالكادر الطبي في مستشفى “إنسينو”.

ولدى وصول رجال الشرطة، عثر على اثنين من الممرضين وطبيب وقد تعرضوا للطعن، فيما قام المهاجم بحبس نفسه في غرفة حتى الساعة الثامنة والنصف مساء، عندما تمكنت الشرطة من القبض عليه، وفق ما أوضحت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وتم النقل الجرحى لتلقي العلاج، وأصبحت حالتهم جميعا مستقرة الآن. ولم يتم الكشف عن دوافع المهاجم حتى الآن

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