انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة أسود الأطلس أمام جنوب إفريقيا

2022-06-04 / 15:01
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الجنوب إفريقي، يوم الخميس 9 يونيو الجاري، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ستنطلق ابتداء من اليوم السبت 4 يونيو عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنه يمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 6 يونيو 2022 من الشبابيك التالية: مدينة الدار البيضاء (مركب بنجلون، مركب الوازيس)، مدينة الرباط (المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن).

وأضاف المصدر، أنه سيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي: (الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا)، (الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء).

كما حدّدت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي: (الدرجة الثالثة: 30 درهما)، (الدرجة الثانية: 50 درهما)، (الدرجة الأولى: 100 درهما)، (بريميوم: 150 درهما).

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تعليق واحد

  1. قاطعوا المباريات للمنتخب الذي لاعبوه منتهي الصلاحية.اموال الشعب تصرف عليهم وهم يشوهون صورة وسمعة المغرب والمغاربة.

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