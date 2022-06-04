فيدرالية: قطاع القنب الهندي المقنن عنصر مهم لتحقيق التنمية
أكدت السيدة لمياء التازي، النائب العام لرئيس الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، أن قطاع القنب الهندي المقنن يمثل عنصرا مهما لتحقيق التنمية.
وقالت السيدة التازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نحن مقتنعون بأن هذا القطاع يمثل عنصرا هاما للتنمية، ولا يسعنا إلا اغتنام هذه الفرصة. يمكن استخلاص العديد من العلاجات من القنب الهندي وحل مشكلات صحية، مثل الصرع والتصلب المتعدد”.
وأضافت “نظرا لأن الموضوع لا يزال غير معروف بالنسبة لمعظم البلدان، فقد اعتبر مصنعو المستحضرات الصيدلانية أنه من الضروري الشروع في القيام بدراسات متنوعة ومتخصصة، من أجل التوصل إلى نماذج أعمال واضحة ومستدامة وطموحة من أجل صناعة مشروعة للقنب الهندي”.
وأشادت، من جهة أخرى، بالمبادرات الرائدة التي اتخذها المغرب ليكون من بين الرواد في قطاع ستصل قيمته إلى 230 مليار دولار في أفق سنة 2028، مشيرة إلى إصدار قانون في يونيو 2021 يتعلق بالاستغلال القانوني للقنب الهندي، ثم إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وفي ما يتعلق بإعداد المصنعين في القطاع لهذا التحول الاستراتيجي الجديد، أكدت السيدة التازي على تعبئة المهنيين في مجال الصيدلة لمواكبة هذا التحول.
وأضافت أنه بمجرد تشغيل المكونات المختلفة للنظم الوطنية للقنب الهندي، ستكون الفرص كبيرة في المغرب من حيث إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة، والابتكار والبحث العلمي.
وكان مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قد عقد، أمس الخميس بالرباط، اجتماعه الأول، برئاسة وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
17 تعليقات
أصلا القنب الهندي يستعمل في مواد التجميل وهو رائع لنمو الشعر…
إنها المضاربة بين الحكومة ومزرعين القنب الهندي ولاندري إلى أي حل تقوم به الحكومة من أجل زراعة القنب الهندي؟؟؟؟
بزراعة الكيف المعالج لجميع أمراض تخص بالتجميل سيكون الإقتصاد الوطني بالمغرب ولاسيما تصديره في ي رفع مستوى الاقتصادي…
إنه ثروة طبيعية مهمة تعود بالنفع على المغرب ورفع مستوى الاقتصادي بصفة عامة…
يجب على وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات قانونية حول زراعة القنب الهندي…
كل من سولت له نفسه بزراعة القنب الهندي بدون قوانين شرعية يجب ان يعاقب عليه…
زراعة القنب الهندي يقوي من الإقتصاد الوطني بالمغرب فنتمنى ألا نتخلى عن هذه الثروة الطبيعية…
ربما زراعة القنب الهندي سيساعد من إنخفاض البطالة والتشرد بالمغرب…
في نظري يجب على الحكومة أن تقوم بمختبرات طبية مع تنسيق وزارة الصحة لصنع أدوية من هذا المنتوج الطبيعي…
إن زراعة القنب الهندي سيعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها وتستهدف الشباب العاطل لإنقاذه من البطالة.
ربما هناك أمراض يمنع استعمال القنب الهندي كوسيلة للعلاج.
اللهم ابعده عنا كما بعدت السماء عن الارض وازقنا أموالا حلا طيبة
بزراعة القنب الهندي سيؤدون الى انحراف الشباب ؛ اتقوا الله في شبابنا انكم مسؤولون عنهم.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذا يعني ان كل من سولت له نفسه بزراعة القنب الهندي فهو يقوم بتخريب عقول شبابنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا منكر يقول تعالى من رأى منكم منكرا فيغيره وهذا خير الكلام ما قل و دل.
ربما بزراعة القنب الهندي سيبشر المغرب بالخبر. وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
في نظري زراعة القنب الهندي سيكون مغرب أفضل بكثير من السابق ونتمنى ذالك …