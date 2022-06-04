في بيان رسمي.. شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه

هبة بريس - وكالات

أعلنت المطربة الكولومبية من خلال وكالة الاتصال الخاصة بها، عن انفصالها بشكل رسمي عن نجم نادي برشلونة جيرارد بيكيه.

وقالت شاكيرا في بيان رسمي:”نأسف لتأكيد الانفصال من أجل رفاهية أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا”.

وأضافت “نطلب منكم احترام خصوصيتهم وشكرًا لتفهمكم”.

وانتشرت العديد من الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية، لتؤكد انفصال صاحبة الأصول اللبنانية عن بيكيه بسبب خيانة الأخير لها.

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