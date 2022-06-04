أكادير : كلية الآداب على وقع صفيح ساخن بسبب الترشح الى العمادة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر على صفيح ساخن على بعد أيام من الإعلان عن اسم العميد الجديد للكلية.

وكشفت مصادر من داخل الكلية أن 3 أسماء من داخل الكلية مرشحة بقوة لنيل منصب عميد الكلية، ويتعلق بكل من حسن حمائز المكلف سابقا بعمادة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بايت ملول ومنسق ماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي بكلية الآداب باكادير ومؤسس الاجازة المهنية في التحرير الصحفي، وإبراهيم هبان الرئيس السابق لشعبة اللغة الانجليزية وآدابها بالكلية، وعبد الرحيم عنبي منسق ماستر الديناميات المجتمعية عبر حدودية المغرب ودول الغرب الإفريقي بكلية الآداب باكادير، فيما استبعد متتبعون أسماء أخرى من بين المترشحين للظفر بالعمادة لارتباط إسمها بفضائح عديدة أخرها المباريات على المقاس التي هزت أركان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير وكان من تداعياتها أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإلغاء نتائج إحداها المرتبطة بمتصرف من الدرجة الثانية في تخصص الإعلام، بسبب خروقات خطيرة شابت مختلف مراحلها، فيما قامت إحدى المرشحات برفع دعوى لإلغاء نتائج المباراة الثانية المتعلقة بمنصبين في تخصص تقنيات الإعلام.

وسبق أن طالبت فعاليات جامعية الوزير عبد اللطيف ميراوي، باستبعاد كل من له ارتباط بشكل مباشر أو غير مباشر بالفضائح التي هزت كيان هذه المؤسسة الجامعية والقطع مع منابع الفساد وإتاحت الفرصة للكفاءات وضخ دماء جديدة في مختلف المؤسسات الجامعية بعيدا عن الوجوه التي عمرت لعقود من الزمن في تدبير شؤون عدد من المؤسسات الجامعية، وحولتها إلى وسيلة للانتفاع، وتمكين المقربين من المناصب الوظيفية و كذا ولوج سلكي الماستر والدكتوراه.

حيث يجري تبادل المواقع بين العمداء ونوابهم عند انتهاء كل ولاية في إطار صفقات تبادل المصالح على حساب صورة المؤسسات الجامعية ومصداقيتها.

وطالبت ذات الفعاليات من الوزير الميراوي، بإعادة النظر في طريقة اختيار العمداء باعتماد معايير صارمة تعتمد على الكفاءة والنزاهة والاستقامة، واستبعاد كل الأسماء التي تورطت بشكل مباشر أو غير مباشر في ملفات كانت موضوع قرارات إدارية أو لها ارتباط بملفات رائجة في المحاكم تخص التلاعب بالمباريات أو الترقيات.

يشار إلى أن عبد اللطيف ميراوي قام مؤخرا بإعفاء عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة من بينهم مديرة الموارد البشرية بالوزارة بسبب ملفات مشبوهة ترتبط بالانتقال الوظيفي والتوظيفات في مناصب مالية وكذلك توظيف الاساتذة الجامعيين منذ سنة 2019 إلى الآن، من بينها ملفات تخص كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.

حيث تعكف المفتشية العامة على انجاز تقاريرها التي من المنتظر أن تدين عددا من المسؤولين الحاليين أو السابقين على رأس عدد من المؤسسات الجامعية.

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