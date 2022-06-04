أكادير: الدرك يحجز هواتف نقالة “مهربة” وإدارة الجمارك تحدد قيمتها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بأمسكرود، خلال عملية تفتيش روتينية لسيارة نفعية مرقمة بالمغرب، من ضبط كمية كبيرة من الهواتف النقالة من النوع الممتاز، كانت في طريقها لمدينة أكادير.

عملية البحث والتفتيش اليدوي، مكنت من العثور على أزيد من 120 هاتفا نقالا، مخبأة بطريقة دقيقة ومحكمة داخل السيارة المذكورة، وموضوعة بطريقة ذكية لتمويه عناصر الدرك الملكي، إلا أن اليقظة والحس المهني للعناصر مكن من كشفها.

هذا وقد تم حجز السيارة الخفيفة والهواتف النقالة لفائدة مصلحة الجمارك بأكادير، فيما تم تحرير محضر قانوني في حق السائق، بأمر من النيابة العامة المختصة.

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