حادثة قطار بألمانيا.. فرق الإنقاذ تواصل محاولات انتشال الضحابا

2022-06-04 / 12:15
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هبة بريس - وكالات

تواصل فرق الإنقاذ محاولات انتشال جثث بعد خروج قطار عن مساره، أسفر حتى اللحظة عن بضع وفيات وعشرات الجرحى. وأعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن “صدمته الشديدة” إزاء الحادث.

تواصل فرق الإنقاذ صباح اليوم السبت (الرابع من يونيو 2022) جهودها لانتشال ثلاث جثث، على الأقل، من قطار منكوب في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة اليوم أنه لا يزال هناك بضعة أشخاص في عداد المفقودين. وقال متحدث باسم الشرطة إن من المتوقع وصول رافعة قادرة على رفع ما يصل إلى 120 طنا إلى موقع الحادث خلال فترة الصباح، وأضاف: “لا يمكننا استبعاد احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت عربات القطار”.

وتجد فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في رفع العربات التي انقلبت خلال الحادث، وفشلت محاولتان سابقتان للرفع.

وخرجت عدة عربات في قطار إقليمي متجه إلى ميونيخ عن مسارها في قرية بورغراين ظهر أمس الجمعة، وانقلب العديد من عربات القطار ذات الطابقين وانزلقت على منحدر حتى وصلت بالقرب من طريق رئيسي.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

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