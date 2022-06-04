لأول مرة منذ 2019.. وصول أول رحلة حج إلى السعودية
هبة بريس - وكالات
أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام وصلت اليوم السبت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قادمة من إندونيسيا.
وأوضحت “واس” أنه وصل على متن الرحلة 358 حاجا وحاجة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة، عبدالعزيز أحمد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات.
وأشارت “واس” إلى أنه “فور وصول الحجاج إلى مدخل المطار، استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة لعبوات ماء زمزم”.
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تعليق واحد
قبيلة آل منشار منعوا الحجاج اثناء الرجوع الى بلدهم من اخراج قنينات تحمل ماء زمزم لسبب بسيط هو انهم يريدون بيع كل شيء من اجل جيوب ال منشار.الاسلام بريء منهم ومن افعالهم : غلاء اسعار لأداء فريضة الحج ويفرضون على الحجاج المبيت في اغلى الفنادق ويوفرون للسعوديين اقامات اقتصادية رخيصة .دعيناكم الله يا ال منشار.اربحوا بالسياحة المالية مثل قريش ايام الجاهلية قبل الاسلام.