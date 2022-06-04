الصورة من الارشيف

إدارة سجن زاكورة تنفي تعرض معتقل للاعتداء من طرف الموظفين

2022-06-04 / 10:10
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هبة بريس

أكدت إدارة السجن المحلي بزاكورة أن الصورة المنشورة للسجين (س.ع)، المعتقل بنفس السجن، لا علاقة لها بالمؤسسة، حيث تم إيداع المعني بالأمر بها بتاريخ 19 ماي 2022.

وأوضح بلاغ لإدارة السجن، اليوم السبت، على إثر الأكاذيب التي تم تداولها من طرف بعض الأشخاص المعروفين بعدائهم للوطن وخدمتهم لأجندات أجنبية بخصوص حالة السجين (س.ع)، أن الأمر يتعلق بصورة قديمة التقطت للسجين المذكور بأحد المستشفيات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السجين المشار إليه سبق أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بتاريخ 24 ماي 2022 بإشعار بدخوله في إضراب عن الطعام لدواع لها علاقة بالقضية المتابع فيها، قبل أن يدعي لاحقا أمام نائب وكيل الملك أنه تم الاعتداء عليه من طرف موظفي المؤسسة السجنية.

وأضاف أنه بعد إجراء بحث في الموضوع حول ادعاءات السجين المذكور وإخضاعه للفحص بواسطة جهاز السكانير بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، تقرر حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة المختصة لانعدام الأدلة وانعدام عناصر المتابعة، خاصة أن الفحص الطبي أثبت عدم وجود آثار للعنف على جسم المعني بالأمر.

وأبرزت إدارة السجن المحلي بزاكورة أنه بتاريخ 26 ماي 2022، وخلال مثوله أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة، لم يصرح السجين المذكور بأنه قام بالتوقيع على أي محضر بالقوة أو بالتدليس، وذلك عكس الادعاءات الواردة في المنشورات المشار إليها.

وذكر البلاغ أن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أن المعني بالأمر يتمتع حاليا بصحة جيدة، ويستفيد من جميع حقوقه المخولة له قانونا، مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا بالعزلة الخاصة بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد خروجه من المستشفى بتاريخ 01 يونيو 2022.

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