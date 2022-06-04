طقس السبت.. أجواء حارة لمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلسين الكبير والمتوسط وأقصى جنوب المملكة.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالجنوب والسواحل الوسطى وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ،وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب. وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين أكلو وطرفاية وجنوب الداخلة ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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