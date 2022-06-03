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الحج .. الوزارة تفتح فترة ثانية لاستخلاص المصاريف

2022-06-03 / 22:44
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها فتحت أداء مصاريف الحج للأوائل في لوائح الانتظار برسم قرعة 2019، المستوفين للشروط المعلن عنها سابقا، وذلك أيام الاثنين 06، والثلاثاء 07، والأربعاء 08 يونيو 2022.

وأوضح بلاغ للوزارة، حول فتح فترة ثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1443 هـ، أن هذه المصاريف تؤدى دفعة واحدة بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها بتنظيم الحج”.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية ستتولى الاتصال بالمواطنين المعنيين بالأمر وتسليمهم شواهد إدارية للإدلاء بها عند الأداء.

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